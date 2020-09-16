  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Moody's: Küresel imalat sektörü toparlanmaya hazır
Ekonomi

Moody's: Küresel imalat sektörü toparlanmaya hazır

Yeniakit Publisher
2020-09-16 18:53:50 -
Moody's: Küresel imalat sektörü toparlanmaya hazır

WASHINGTON (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, küresel imalat sektörünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu krizin en kötüsünü geride bıraktığını ve sektörün toparlanmaya hazır olduğunu bildirdi.

Moody's'den yapılan yapılan açıklamada, 2021'de kısmi de olsa güçlü bir ekonomik toparlanma beklentisinin etkisiyle, küresel imalat sektörüne yönelik görünümünün "negatif"den "durağan"a çevrildiği aktarıldı.

Açıklamada, 2020'deki çift haneli düşüşlerin ardından Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karın (FAVÖK) 2021'de yüzde 8 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Endüstriye ilişkin veriler ve şirketlerin ikinci çeyrek bilançoları dikkate alınarak küresel imalat sektörünün "nispeten dirençli" olduğu belirtilen açıklamada, küresel imalat sektörü için krizde en kötüsünün geride kaldığı ve sektörün toparlanmaya hazır durumda olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, havacılık ve savunma tedarikçilerinin uçak üretiminin zayıf talep sonucu azalması nedeniyle sıkıntı yaşamaya devam edeceğine işaret edilerek, ancak bina ekipman tedarikçileri ile endüstriyel otomasyon bileşenleri ve sistem sağlayıcıların uzun vadeli büyüme temellerini koruyacakları ifade edildi.

Faaliyet ortamının hala toparlanmayı yavaşlatacak ya da durduracak belirsizliklerle dolu olduğunun vurgulandığı açıklamada, talep istikrarı ve toparlanmanın beklendiği gibi gerçekleşmemesi halinde görünümün "negatif"e çevrilebileceği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Barış Yarkadaş CHP'nin oy oranını açıkladı! Bu sözler ortalığı karıştıracak
Siyaset

Barış Yarkadaş CHP'nin oy oranını açıkladı! Bu sözler ortalığı karıştıracak

CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun başlattığı tartışmalara ilişkin çok sert açıklamalar yaptı...
Tecavüz skandalında flaş gelişme! CHP’li Başkan Ahmet Deniz Atabay kayrıldı mı?
Siyaset

Tecavüz skandalında flaş gelişme! CHP’li Başkan Ahmet Deniz Atabay kayrıldı mı?

CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve CHP’li Meclis Üyeleri Öner Ç. ile Ali Ç.’nin cinsel saldırıda bulunduğu S.T. isimli mağd..
Türk askerine küstah saldırı! TSK anında karşılık verdi
Gündem

Türk askerine küstah saldırı! TSK anında karşılık verdi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentinde katil Esed güçleri tarafından Türk gözlem noktasına saldırı düzenlendiğini duyurdu...
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı