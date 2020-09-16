Moody's: Küresel imalat sektörü toparlanmaya hazır

WASHINGTON (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, küresel imalat sektörünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu krizin en kötüsünü geride bıraktığını ve sektörün toparlanmaya hazır olduğunu bildirdi.

Moody's'den yapılan yapılan açıklamada, 2021'de kısmi de olsa güçlü bir ekonomik toparlanma beklentisinin etkisiyle, küresel imalat sektörüne yönelik görünümünün "negatif"den "durağan"a çevrildiği aktarıldı.

Açıklamada, 2020'deki çift haneli düşüşlerin ardından Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karın (FAVÖK) 2021'de yüzde 8 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Endüstriye ilişkin veriler ve şirketlerin ikinci çeyrek bilançoları dikkate alınarak küresel imalat sektörünün "nispeten dirençli" olduğu belirtilen açıklamada, küresel imalat sektörü için krizde en kötüsünün geride kaldığı ve sektörün toparlanmaya hazır durumda olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, havacılık ve savunma tedarikçilerinin uçak üretiminin zayıf talep sonucu azalması nedeniyle sıkıntı yaşamaya devam edeceğine işaret edilerek, ancak bina ekipman tedarikçileri ile endüstriyel otomasyon bileşenleri ve sistem sağlayıcıların uzun vadeli büyüme temellerini koruyacakları ifade edildi.

Faaliyet ortamının hala toparlanmayı yavaşlatacak ya da durduracak belirsizliklerle dolu olduğunun vurgulandığı açıklamada, talep istikrarı ve toparlanmanın beklendiği gibi gerçekleşmemesi halinde görünümün "negatif"e çevrilebileceği kaydedildi.