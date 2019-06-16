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Moody’s kör gözlüğü takıp notumuzu indirdi! Taraflı kararıyla kendini küçülttü

İpleri Siyonistlerin elinde olan reyting kurumu Moody’s’in ülkemizin kredi notunu Ba3’ten B1’e düşürmesi tepki çekti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye’nin bir oyunla karşı karşıya olduğunu belirtirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan not indirim kararının ekonomik göstergelerle bağdaşmadığı açıklaması geldi.

16 Haziran 2019 Pazar 12:18
Moody’s kör gözlüğü takıp notumuzu indirdi! Taraflı kararıyla kendini küçülttü

 Akit  Ekonomi 

Ülkemize içeriden ve dışarıdan yapılan ekonomik taarruzların ardı arkası kesilmiyor. Bir yandan sözde ekonomistlerin her ortamda hükümeti IMF’den yardım almaya davet etmeleri; diğer taraftan da Siyonistlere hizmet eden kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’yi karalama yarışına girmeleri sabırları taşırıyor.

Skandal bir karar daha

Son olarak ABD uşağı kuruluşlardan Moody’s’in ülkemizin kredi notunu Ba3’ten B1’e indirmesi kafaları karıştırdı. Ekonomistler, skandal kararla yabancı yatırımlarını aşağı çekmeye; ekonomiye yeni bir darbe vurulmaya çalışıldığı görüşünde.

Tepki büyük

Hükümet de karara tepkili. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ekonomiye yönelik iç ve dış saldırıların arttığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Ne yaparlarsa yapsınlar. Not mu düşürmek istiyorlar, düşürsünler. Her zamanki yaptıkları fırsatçılık zaten. Seçim varsa sözde kredi derecelendirme kuruluşları hemen rollerine bürünürler, kendilerinden bekleneni yaparlar. Yapsınlar. Ellerinden geliyorsa notumuzu daha da fazla düşürsünler. Biz bu oyunu defalarca gördük. Bu, hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını, liderinin arkasında durmaktan alıkoymamıştır, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı seçiminde de alıkoyamayacaktır.

Projelere yenileri eklenecek

Oktay, ekonomik saldırılara rağmen yeni projeler üretileceğini; büyümenin önünü açacak adımlar atılacağını taahhüdünde bulundu. Oktay, Türkiye’nin daha çok yatırım yaparak, üreterek, ihraç ederek ilerleyeceğini vurguladı.

Soru işaretleri oluştu

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından da Moody’s’in not indirim kararının yanlışlığına dikkat çekildi. Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, kararın Türkiye ekonomisinin temel göstergeleriyle bağdaşmadığı; analizlerin nesnelliği ve tarafsızlığı noktasında soru işaretlerinin oluştuğu dile getirildi.

Borç çevirebilme oranı yüksek

Kuruluşun Türkiye’nin borçlarının rezervlerinden 2,6 kat fazla olduğu iddiasını ortaya attığına işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu oran, Moody’s’in bizden daha yukarıda notlandırdığı bazı gelişmekte olan ülkelerde dahi bizim çok üzerimizdedir. 2019’un ilk çeyreğinde borç çevirme oranı bankacılık sektörü için yüzde 128, reel sektör için yüzde 165 düzeyinde gerçekleşmiştir. Ayrıca döviz rezervlerine ilişkin olarak uluslararası düzeyde üzerinde mutabakata varılmış bir ölçüt bulunmamasına rağmen Dünya Bankası verilerine göre son beş yıllık ortalamalara bakıldığında Türkiye’nin ithalat üzerinden ölçülen rezerv yeterliliği gelişmekte olan Avrupa ülkelerine yakın seyretmektedir."

Performans güçlü

Türkiye ekonomisinin güçlü bir performans gösterdiği savunulan açıklamada şunlar kaydedildi: “2018 yılı sonu itibarıyla, gelişmekte olan piyasa ekonomilerinin ortalama toplam borcunun GSYH’ye oranı yüzde 212,6 iken, bu oran Türkiye’de yüzde 156,8’dir. Benzer şekilde Türk kamu kesiminin borçlarının GSYH’ye oranı yüzde 33,6 düzeyinde seyrederken gelişmekte olan piyasalar ortalaması yüzde 49,7’dir.

Olumlu gelişmeler gözardı ediliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıklamasında ihracatın ve turizm gelirlerinin artışı; enflasyonun düşüşü gibi olumlu gelişmelerin göz ardı edildiğinin altı çizilerek, şöyle denildi:

Normal koşullarda açıklamaya gerek bile duymadığımız ‘kurumların bağımsızlığı’ ve ‘serbest piyasa’ konusu da Moody’s tarafından haksız bir şekilde ele alınmıştır. Türkiye’nin 2003 yılından beri uyguladığı ekonomik politikalardaki temel unsur, her koşulda serbest piyasa ekonomisinin gerekleriyle uyumlu hareket etmek olmuştur. Bugün de dalgalı döviz kuru, sermaye akımlarının serbestliği ve girişimciliğin teşvik edilmesi ekonomi politikalarımızın merkezinde yer aldığı gibi bunun aksi Türkiye Cumhuriyeti için ne bugün ne de yarın asla söz konusu olmayacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.


Yeni Akit Gazetesi
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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 12:18
  1. İstanbul
  2. IMF
  3. ABD
  4. Moody
  5. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  6. Hazine ve Maliye Bakanlığı

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