Moody's ABD'yi böyle üstüne basa basa uyardı: Hükümet kapanırsa karşılık olarak kredi notu kırılabilir!

Reuters'ın haberine göre Kongre'nin 1 Ekim'de başlayacak mali yıl için fon sağlayamaması halinde ABD hükümet hizmetleri kesintiye uğrayacak ve yüz binlerce federal çalışan ücretsiz izne çıkarılacak. Federal hükümetin kapanması halinde, politika yapıcılar ve yatırımcılar için kritik öneme sahip önemli ABD ekonomik verilerinin yayınlanması da süresiz olarak askıya alınacak.

ABD hükümeti için 'AAA' notuna sahip olan Moody's yaptığı açıklamada "Olası bir kapanma ABD'nin kredi notuna negatif yansıyacaktır" dedi ve açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Özellikle de, mali açıkların artması ve borçların ödenebilirliğinin kötüleşmesi nedeniyle mali gücün azaldığı bir dönemde, artan siyasi kutuplaşmanın maliye politikası oluşturma üzerinde yarattığı önemli kısıtlamaları ortaya koyacaktır"

Kongre, Cumhuriyetçi Parti içindeki çekişme nedeniyle 1 Ekim'de başlayacak mali yılda federal kurum programlarını finanse etmek için şu ana kadar herhangi bir harcama tasarısını geçiremedi.

Kapanmanın en doğrudan etkisinin hükümet harcamalarının azalması yoluyla olacağını belirten kurum, ancak kapanma ne kadar uzun sürerse ekonominin geneli üzerindeki etkisinin de o kadar olumsuz olacağı uyarısında bulundu.

Uzun süreli kapanma yıkıcı olur

Moody's notunda "Uzun süreli bir kapanma hem ABD ekonomisi hem de finans piyasaları için muhtemelen yıkıcı olacaktır" ifadelerine yer verdi.

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Moody's, kapanmanın hükümetin borç ödemelerini etkilemeyeceğini ancak siyasi kutuplaşmanın mali kararları nasıl etkilediğini vurgulayacağını, özellikle de bu yılın başlarında hükümetin borç tavanı konusundaki siyasi çekişmeyi takip edeceğini söyledi.

Borç tavanı krizi, olası bir borç temerrüdünden önce çözülmüş olsa da, bir başka kredi derecelendirme kuruluşu olan Fitch'in Ağustos ayında ABD'nin notunu bir kademe düşürmesine yol açan önemli bir faktör oldu.

Moody's ayrıca "İleriye bakıldığında, sürekli yüksek mali açıklara ve beklenenden daha yüksek faiz maliyetlerine yol açan daha zayıf mali politika, ABD'nin notu veya görünümü üzerinde baskı yaratacaktır" açıklaması yaptı.