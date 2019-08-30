Monaco'dan bir 'Falcao' açıklaması daha!

Transferde henüz netleşen bir şeyin olmadığını belirten Petrov, "Konuşmak için henüz erken. Her şey olabilir. Gelecekte ne olur bilemiyorum. Ancak, bir önceki konuşmamıza göre çok az şey değişti. Falcao ile konuştum, Jardim ile konuştum. Falcao'nun isteklerini anlıyorum ama ben de bu kulübün çıkarlarını düşünmek zorundayım." dedi.

Petrov, "Hücum için diğer çözümler üzerinde duruyoruz. Şu an yapılmış bir anlaşma yok. Yoğun şekilde çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.