Monaco ayak sürüyor! Falcao'da flaş gelişme
Monaco İkinci Başkanı Oleg Petrov, Galatasaray'ın transferini açıklaması beklenen Radamel Falcao'nun takımda kalmasını istediklerini açıkladı.21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:38
Galatasaray'da taraftarlar, Kolombiyalı golcü Radamel Falcao transferinin resmen açıklanmasını beklerken Monaco İkinci Başkanı Oleg Petrov'dan flaş açıklama geldi.
Abdurrahim Albayrak'ın 'Aramız çok iyi' dediği Petrov'un açıklamaları şu şekilde:
"Falcao, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini söyledi. Biz onun takımda kalmasını istiyoruz. Bizimle olan sözleşmesine saygı duymalı. Ben Yedder'i kadromuza kattığımız için mutluyuz ama Jardim takımı 4-4-2 oynatmak istiyor. Bu da Falcao'yu kullanmak istediğinin işareti. Falcao'yu takımda tutmak istiyoruz"
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