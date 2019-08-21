Monaco ayak sürüyor! Falcao'da flaş gelişme Monaco İkinci Başkanı Oleg Petrov, Galatasaray'ın transferini açıklaması beklenen Radamel Falcao'nun takımda kalmasını istediklerini açıkladı.

Galatasaray'da taraftarlar, Kolombiyalı golcü Radamel Falcao transferinin resmen açıklanmasını beklerken Monaco İkinci Başkanı Oleg Petrov'dan flaş açıklama geldi. Abdurrahim Albayrak'ın 'Aramız çok iyi' dediği Petrov'un açıklamaları şu şekilde: "Falcao, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini söyledi. Biz onun takımda kalmasını istiyoruz. Bizimle olan sözleşmesine saygı duymalı. Ben Yedder'i kadromuza kattığımız için mutluyuz ama Jardim takımı 4-4-2 oynatmak istiyor. Bu da Falcao'yu kullanmak istediğinin işareti. Falcao'yu takımda tutmak istiyoruz"

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