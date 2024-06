Molla Cemal Çınar Hoca'dan önemli uyarılar: Teşrik tekbirlerini unutmayın!

Taha Emre Özdemir Ankara

Molla Cemal Çınar Hoca, kurban ibadetinin Müslümanlar açısından önemini ve şartlarını Yeni Akit’e anlattı.

"İnsanoğlunun yer yüzünde sınandığı ilk ibadet çeşidi kurbandır." diyen Molla Çınar, kurban ibadetiyle ilk olarak Hazreti Adem'in (a.s.) evlatlarının sınandığını belirterek, "Kurban, Hazreti Adem'in (a.s.) çocukları Habil ile Kabil'e Allah'u Teala (c.c.) tarafından kendilerine bir imtihan vesilesi olarak sunulduğunda, Habil malının en iyisini getirerek kurban etti. Habil ise cimri davranarak malının en kötüsünü kurban etti. Cenab-ı Allah da Kabil'in ibadetini kabul etmedi. İşte kurban, o günden Peygamber Efendimiz'e (sav) kadar gelen ilahi dinlerin tamamında, tüm peygamberlerin şeriatında var olan ilahi bir misaldir." ifadelerini kullandı.

Kurban kesmek kimlere vacip?

Molla Cemal Çınar Hoca, kurban ibadetinin kimlere vacip olduğunu anlattı:

"Kurban maddi imkanı yeterli olan tüm Müslümanlara vaciptir. Şöyle de ifade edebiliriz ki; kurban ibadeti, zekat vermekle yükümlü olan her Müslümana vaciptir. Maddi imkanı olmaktan kasıt kişinin nisap miktarında malı olmasıdır. Zekat gelir getiren mala düşer. Kurban ibadetinde ise durum farklıdır. Gelir getirmesi şartı aranmaz. Örneğin bir kişinin 4 odalı bir hanesi var ise 3 odasını kullanıyor ve bir odası atıl vaziyette ise o odanın değeri nisap miktarı mala dahil edilir."

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kurban etinin paylaşılmasının önemine dikkat çeken Molla Cemal Çınar Hoca, “Kurban eti 3'e ayrılır. Bir kısmı aile fertlerine, bir kısmı akraba ve yakınlarına üçüncü kısmı da fakirlere dağıtılır. Yakın akrabalar zengin olsalar da onlara et verilebilir. Burada esas amaç sıla-i rahimin pekişmesidir." diye konuştu.

'Teşrik tekbirlerini unutmayın'

Molla Cemal Çınar Hoca, Kurban bayramı süresince teşrik tekbirleri getirilmesi gerektiğini de şu ifadelerle hatırlattı: "Teşrik tekbirleri Kurban bayramı arefesinin sabah namazında başlayıp, bayramın dördüncü günü ikindi namazı sonrasına kadar devam eden, namazlardan sonra selam verir vermez getirilen tekbirlerdir. Hazreti İbrahim (a.s.) Hazreti İsmail'i (a.s.) kurban etmekle sınandığı gün, Cebrail (a.s.) Hazreti İbrahim'e (a.s.) cennetten koç getirirken 'Allah-u ekber' diye tekbir getirdi. Hazreti İbrahim de (a.s.) Cebrail'in (a.s.) kendisine yardım getirdiğini görünce 'Lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber' diyerek karşılık verdi. Hazreti İsmail de (a.s.) bu imtihanda babasına bir 'hamd' ifadesi olarak, 'Allahu ekber ve lillahi'l-hamd' dedi. Bu teşrik tekbirleri o günden bu zamana kadar namazların ardından getirilmiştir."