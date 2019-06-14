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Moldovalı kukladan ABD’ye Kudüs rüşveti

Moldova’da hukuk darbesiyle başkan gösterilen Pavel Filip’in ilk icraatı Tel Aviv’deki büyükelçiliği Kudüs’e taşıma kararı oldu. Filistin ve Arap Birliği, Kudüs kararını kınadı. ABD ve Siyonistlerin desteğini daha güçlü hissetmek için bu kararı alan Filip’in diğer marifeti de başkent Kişinev’deki bir park arsasını ABD Büyükelçiliği için tahsis etmesi oldu.

14 Haziran 2019 Cuma 12:37
Moldovalı kukladan ABD’ye Kudüs rüşveti

 Tahsin Han 

Moldova’daki siyasi kriz sürerken, ilginç gelişmeler yaşanıyor.. Maia Sandu liderliğindeki ACUM bloğu ve Rusya yanlısı Sosyalist Parti’nin hükümeti kurmasının hemen ardından Anayasa Mahkemesi’nin hukuk darbesiyle Cumhurbaşkanı İgor Dodon’u görevden aldığını ilan etmesi ve hükümeti yok kabul etmesinin ardından kirli işler dönmeye başladı. Mahkemenin başbakanlığını tanımadığı Maia Sandu ve hükümeti çalışmalarını sürdürürken Dodon da istifa etmeyeceğini duyurup ABD yanlısı mahkemeyi tanımadığını duyurdu.

ABD yanlısı olmayan bir hükümetin kurulmasını istemeyen eski Demokrat Parti, etkisi olduğu Anayasa Mahkemesi aracılığıyla hukuk darbesi yaptırdı. Demokrat Parti lideri olan eski Başbakan Pavel Filip, mahkemenin kendisini Cumhurbaşkanı ilan etmesi sonrası yaptığı ilk icraatlar dikkat çekti.

Elçilik taşıma rüşveti

Mahkemenin desteklediği Demokrat Parti lideri Pavel Filip, İsrail’deki elçiliği Kudüs’e taşımayı vaat ederek, hem ABD’nin hem de Siyonistlerin desteğini almaya çalışıyor. Kendisini hâlâ iktidarda gören Demokrat Parti’nin mahkemenin darbesinden sadece 2 gün sonra böyle bir karar alması dikkatlerden kaçmadı.

Rusya’nın yanı sıra Almanya, Fransa, İngiltere ve İsveç ile AB ülkelerinin çoğu seçilmiş Sandu hükümetini tanırken hukuk darbesiyle iktidarını sürdüren Demokrat Parti’nin Kudüs kararı Arap Birliği tarafından da kınandı.

Filistin haklarına saldırı

Arap Birliği, “Moldova’nın Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı, Filistinlilerin haklarına yönelik açık bir saldırıdır ve onu, İsrail’in bu halka yönelik saldırılarının ortağı haline getirir” açıklamasını yaptı.

Hukuk darbecilerinin başkanı Filip, ayrıca ABD elçiliği için Başkan Dodon’un başkent Kişinev‘de park yapmak istediği bir arsayı tahsis kararı alıp, inşaat masraflarının da hükümeti tarafından karşılanacağını açıkladı.

ABD ve İsrail yanlısı kararlar alarak destek bulmaya çalışan Pavel Filip’in bu hamlelerinin uluslararası alanda hukuki bir geçerliliğinin olup olmadığı da tartışma konusu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 12:37
  1. Moldova
  2. Maia Sandu
  3. ACUM bloğu
  4. Rusya yanlısı Sosyalist Parti
  5. Anayasa Mahkemesi
  6. Cumhurbaşkanı İgor Dodon
  7. ABD
  8. eski Demokrat Parti
  9. Demokrat Parti lideri olan eski Başbakan Pavel Filip
  10. Demokrat Parti lideri Pavel Filip
  11. Kudüs
  12. İsrail
  13. Arap Birliği
  14. Başkan Dodon
  15. Pavel Filip

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