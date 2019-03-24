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Moldova, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı

24 Mart 2019 Pazar 19:29
Moldova, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı


ESKİŞEHİR (AA) - Moldova A Milli Futbol Takımı, yarın Türkiye ile Eskişehir'de yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu ikinci maçında yarın, A Milli Takım'a konuk olacak Moldova, bu mücadelenin son çalışmasını gerçekleştirdi.

Moldova Milli Takımı Teknik Direktörü Alexandru Spiridon yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye maçının taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 19:29
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