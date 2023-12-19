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Gündem Modern tıbba 'doğal' destek
Gündem

Modern tıbba 'doğal' destek

Yeniakit Publisher
2023-12-19 09:39:00 -
Modern tıbba 'doğal' destek

Geliştirdiği bitkisel tıbbi tedavi yöntemleriyle İlim Yayma Vakfı’nın 'Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri' ödülünü kazanan Prof. İlhami Gülçin, çalışmalarını Yeni Şafak’a anlattı: Metabolik hastalıklar Alzheimer, diyabet, kanser gibi hastalıklara karşı yan etkisi olmayan modern tıbbı destekleyen bitkisel tedaviler ilgi alanlarımız. Anadolu halk tıbbındaki bitkilerin tamamı binlerce yıllık tecrübeden süzülerek bizlere ulaşmıştır.

İlim Yayma Vakfı’nın düzenlediği Akademi Ödülleri’nde ‘Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri’ alanında ödül kazanan Prof. Dr. İlhami Gülçin, bitkisel tıbbi tedavi yöntemiyle modern tıbba destek oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımlarıyla önceki gün gerçekleşen törende Gülçin’in ‘Filistin’e destek’ konuşması da alkış topladı. Gülçin, çalışmalarını Yeni Şafak’a anlattı.

 

EN DOĞAL TEDAVİ YÖNTEMİ

1975 yılında Ağrı’da dünyaya gelen Gülçin, dereceyle bitirdiği Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kimya Bölümü’nün ardından Erzurum’da akademi hayatına başladı. Gülçin, “Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı Başkanı, Türkiye Bilimler Akademisi asli üyesi olarak görev yapıyorum. Benim çalışmalarım doğal kaynaklardan bozulmayı önleyici moleküllerin saflaştırılması ve bunların etki mekanizmalarının irdelenmesi konusunda. Bu bağlamda özellikle memleketimizde Türk mutfağında sıklıkla kullanılan başta ısırgan olmak üzere rezene, anason buna benzer milli birçok endemik bitkileri inceleyip antioksidan mekanizmalarını inceledik. Bu bitkiler özellikle metabolizmayı dış strese karşı korur. Dünyada yaygın hastalıklar bulunuyor. Bizim çalıştığımız bileşenler doğal kaynaklı olunca metabolik safhalarda olumsuz etkileri olmuyor. Metabolik hastalıklar Alzheimer, diyabet, kanser gibi hastalıklara karşı yan etkisi olmayan modern tıbbi destekleyen bitkisel tedaviler bizim ilgi alanlarımızdır.” dedi. “Bitkisel tıbbi tedaviyi modern tıbbi alternatif olarak değil destekleyici olarak görüyoruz.” diyen Gülçin, şunları söyledi:

OLUMLU DÖNÜŞLER ALDIM

Kanser tedavisi görüp özellikle benim önerdiğim bitkileri kullandıktan sonra sağlıklarında ciddi değişimler olan insanlar beni telefonla arayıp teşekkürler etti. Vatandaşlarımızdan çok güzel geri dönüşler alıyorum.” ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesine giren Gülçin, “Bir Türk bilim adamı olarak bu şekilde ödüller almak ve uluslararası alanda çok önemli görevlere imza atmak mutlu ediyor.” ifadelerini kullandı.

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