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Modern sera ve yaşlı bakım merkezi yatırımlarına teşvik

Modern sera ile yaşlı veya engelli bakım merkezleri ve esenlik tesisi yatırımları, öncelikli yatırım teşviklerinden faydalanabilecek

28 Şubat 2019 Perşembe 12:18
Modern sera ve yaşlı bakım merkezi yatırımlarına teşvik

ANKARA (AA) - Modern sera ile yaşlı veya engelli bakım merkezleri ve esenlik tesisi yatırımları, öncelikli yatırım teşvikleri kapsamına alındı.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, asgari 5 milyon lira tutarındaki 25 dekar ve üzeri yurt içinde üretilen sera teknolojilerini de içeren otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi bulunduran) sera yatırımları, öncelikli yatırım teşviklerinden yararlanabilecek.

Seracılıkta sektör desteklerinden yararlanmak için gereken asgari yatırım kapasitesi 1. ve 2. bölgelerde 40 dekardan 20 dekara, 3. bölgede ise 20 dekardan 10 dekara düşürüldü.

Ayrıca, asgari 5 milyon lira tutarındaki 100 kişi ve üzeri kapasiteli yaşlı veya engelli bakım merkezleri ve esenlik tesisi yatırımları da öncelikli yatırım teşviklerinden faydalanabilecek.

- Dokuma ve tekstil sektörü

Öte yandan 6. bölge hariç olmak üzere, iplik (yün ipliği, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil hariç) konusunda sadece modernizasyon cinsindeki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanacak. İstanbul dışında, 1. ve 2. bölgelerde asgari 2 milyon lira, 3, 4 ve 5. bölgelerde asgari 1 milyon lira ve 6. bölgede asgari 500 bin lira tutarındaki dokuma yatırımları, bulunduğu bölgenin bölgesel desteklerinden yararlanabilecek.

Söz konusu tutarların altında kalan yatırımlarda genel teşvik uygulamaları geçerli olacak.

Yün ipliği, 15 milyon liranın üzerindeki iplik yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil üretimine yönelik yatırımlar hariç olmak üzere, iplik yatırımlarında modernizasyon dışındaki yatırımlar teşvik edilmeyecek.

Bu arada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilecek en az iki, en fazla üç personelin kullanılmış komple tesisin bulunduğu ülkede yapacakları ekspertizlerde, ulaşım giderleri yatırımcı tarafından karşılanacak.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 12:18
  1. Resmi Gazete
  2. Sera teknolojileri
  3. yaşlı veya engelli bakım
  4. yatırımlarda devlet yardımları

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