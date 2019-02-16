Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası başladı - Milli takım aday kadro belirleme yarışlarının da yapıldığı şampiyonanın ilk gününde sporcular yüzme ve eskrim branşlarında mücadele etti



ANKARA (AA) - Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası Ankara'da başladı. Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi ile Ümitköy Spor Kompleksi'nde yapılan yarışlarda 26 kadın, 46 erkek toplam 72 sporcu, yüzme ve eskrim branşlarında mücadele etti. Milli takım aday kadro belirleme yarışlarının da yapılacağı şampiyona, yarın atıcılık ve koşu müsabakalarıyla sona erecek.

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