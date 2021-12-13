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Ekonomi Mobilya sektörüne nitelikli elemanlar yetiştiriliyor
Ekonomi

Mobilya sektörüne nitelikli elemanlar yetiştiriliyor

Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi (Antakya MOBSAN) tarafından liseye kayıt yaptırmayan ya da eğitimini yarıda bırakan gençlere önemli imkânlar sunuluyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 15:00:00 -
Mobilya sektörüne nitelikli elemanlar yetiştiriliyor

Sitede yer alan çıraklık merkezinde gençlere mesleki eğitim veriliyor, iş olanağı sağlanıyor. Antakya MOBSAN Kooperatifi Başkanı Hüseyin Doğru, “Şu anda 9 çocuğumuz var. Her bir çocuğumuz, okula çevirdiğimiz fabrikamızda teorik ve pratik eğitim alıp sektörün tüm donanımlarını elde ediyor” dedi. Öğretmen İbrahim Eskiocak da öğrencilerin fabrikada lise 1 eğitimi aldıklarını söyledi. Eskiocak, “Burada verdiğimiz eğitimlerle sanayide kaliteli eleman sayısını artırıyoruz. Çünkü çocuklarımız, hem teoriyi hem pratiği aynı yerde görüyorlar. Direkt üretime iniyorlar ve öğrendiklerini uyguluyorlar. Bu da sektör için çok daha fazla verimli ve etkili oluyor” şeklinde konuştu.

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