Mobilya sektörü "Sanal ticaret heyetiyle" İsrail'e açılacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 14-16 Eylül'de İsrail'e yönelik "sanal ticaret heyeti " ile ticarete hız kazandıracak

Birlikten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke ziyaretleri, tanıtım, organizasyon ve çalışmalarını büyük oranda dijital ortama taşıyan sektör, bu kapsamda yeni rota olarak İsrail'i belirledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, mobilya sektörü açısından İsrail pazarının oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Pandemi sonrası İsrail'in toparlanma gördükleri en belirgin pazarlar arasında yer aldığını belirten Güleç, "Bu ülkeye, geçen yılın 7 ayında mobilya ihracatı 75 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu yıl ise mart, nisan ve mayıs aylarındaki durağanlığı göz önünde bulundurduğumuzda 7 aylık dönemde 84 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. İsrail'le olan ihracatımızda yüzde 10'un üzerinde bir artış gözlemliyoruz. Haziran ve temmuz aylarındaki toparlanmanın devam etmesiyle İsrail bu yılın sonuna kadar mobilya sektörümüz için geçmiş yıllardaki gibi önemli pazarlardan birisi olacak." ifadelerini kullandı.

Güleç, İsrail'in her yıl mobilya sektörünün ihracatındaki payının az da olsa artarak devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İsrail'e geçen yılın tamamında 125 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracat, mevcut potansiyelin çok altında. Ancak son yıllarda ticari ilişkilerde görülen hareketlilik ile 2020'de bu rakamın 140-150 milyon dolar olması beklenebilir. İhracatımızın çok kısa zamanda 250 milyon dolara, sonrasında ise toplam ihracatımızın yüzde 10'unu kapsayacak şekilde 400-450 milyon bandına yükselmesi bekleniyor. Sanal ticaret heyetleriyle birlikte sektörümüzün pandemiden en az hasarla toparlanması ve hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşması son derece önemli. Bu çalışmalar doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz sanal ticaret heyetleri büyük önem taşıyor. İlerleyen dönemlerde bu alandaki çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek."