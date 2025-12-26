  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Hollanda'da manşetlere çıktı: Türk esnaf, şişeyle silahlı soyguncuyu kovaladı

99 bin tavuk itlaf ediliyor: Hollanda’da 6. Kuş Gribi vakası

'Halkı yanıltıcı bilgiyi yayma' iddiası! Cumhuriyet yazarı Terkoğlu gözaltına alındı

Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan uçak düşmüştü... Libya'dan Türkiye kararı

Suriye’ye ihracatta rekor artış: Yüzde 54 sıçrama

‘Hatay’da enkazlara panel’ yalanı: Yapılan binlerce deprem konutuna rağmen utanmadılar!

Darısı Türkiye'nin başına... Komşu ülkede idam kararı

Döner kanat hava aracı simülatörleri için ABD’li şirket ile stratejik ortaklık HAVELSAN'dan dev işbirliği

Ya imana geldiler ya da şeytanlık peşindeler? Duy ama sakın inanma CHP cami yapmak istiyor

Ses kaydında neler var neler! “İpin bizim elimizde…” CHP’li belediyede “iş karşılığı bağış” iddiası
Yerel Mobilya mağazasında yangın! Bina sakinleri dumandan etkilendi
Yerel

Mobilya mağazasında yangın! Bina sakinleri dumandan etkilendi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Mobilya mağazasında yangın! Bina sakinleri dumandan etkilendi

Balıkesir’in Marmara Adası ilçesinde, 5 katlı bir apartmanın zemin katında bulunan mobilya mağazasında çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen çok sayıda bina sakini hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir’in Marmara Adası’nda, 5 katlı bir apartmanın alt katında bulunan mobilya mağazasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen çok sayıda bina sakini hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında merkez Hürriyet Mahallesi’nde bir apartmanın zemin katındaki mobilya mağazasında çıktı. Mağazadaki elektrik panosu bölümünden yayılan dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen çok sayıda bina sakini sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Süleyman İlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İş yerinde maddi hasara yol açan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

AVM'de çıkan yangın söndürüldü
AVM'de çıkan yangın söndürüldü

Yerel

AVM'de çıkan yangın söndürüldü

Bağdat Caddesi’nde yangın: 2 bloklu bina küle döndü
Bağdat Caddesi’nde yangın: 2 bloklu bina küle döndü

Yerel

Bağdat Caddesi’nde yangın: 2 bloklu bina küle döndü

2 evlatlarını yangında kaybettiler! Acılı aile hırsızların hedefi oldu
2 evlatlarını yangında kaybettiler! Acılı aile hırsızların hedefi oldu

Yaşam

2 evlatlarını yangında kaybettiler! Acılı aile hırsızların hedefi oldu

İstanbul’da boya kaporta dükkânında yangın: 4 araç kullanılamaz hale geldi
İstanbul’da boya kaporta dükkânında yangın: 4 araç kullanılamaz hale geldi

Yerel

İstanbul’da boya kaporta dükkânında yangın: 4 araç kullanılamaz hale geldi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23