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Mobilya fabrikasında korkutan yangın!

Bursa'da Ağaç İşleri Sanayi'nde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

10 Eylül 2018 Pazartesi 17:43
Mobilya fabrikasında korkutan yangın!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikasında yangın çıktı.

Ağaç İşleri Bölümü 14. Sokak'ta faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Bölgede bakım yapan UEDAŞ elemanları, fabrikadan dumanlar çıktığını fark ederek, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. İtfaiyenin zamanında müdâhalesi ile yangın büyümeden söndürülürken, yangının kalıplardan çıktığı tespit edildi.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 17:43
  1. Bursa
  2. Ağaç İşleri Bölümü 14. Sokak
  3. UEDAŞ
  4. fabrika yangını
  5. mobilya fabrikası

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