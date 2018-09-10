Mobilya fabrikasında korkutan yangın!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikasında yangın çıktı.

Ağaç İşleri Bölümü 14. Sokak'ta faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Bölgede bakım yapan UEDAŞ elemanları, fabrikadan dumanlar çıktığını fark ederek, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. İtfaiyenin zamanında müdâhalesi ile yangın büyümeden söndürülürken, yangının kalıplardan çıktığı tespit edildi.