Mobilya alırken zehirlisinden sakınmalısınız!

Hava yolu ile ya da temas ederek bu maddeler vücuda geçer. Bu sebeple alınan mobilyaların sertifikalarına mutlaka bakılmalı. Doğal boya ve cila kullanılan mobilyalar tercih edilmeli.

Aynı şekilde mobilyada kullanılan kumaşların ve kumaş boyalarının da doğal olması tercih sebebi olmalıdır. Mutlaka sertifika ve onaylara bakılmalı.

Bir mobilyaya ihtiyacınız olduğunda, büyük bir hevesle dolaşıp, tasarımını, renklerini, tarzını çok beğendiğiniz, fiyatının da uygun olduğunu öğrendiğiniz bir mobilya bulduğunuzda sakın hemen almaya kalkışmayın!

Önce malzemelerini ve sağlamlığını kontrol edin. Ne de olsa mobilya dediğiniz şey alınıp hemen 1 ay sonra atılmıyor. Yıllarca belki evinizde sizinle birlikte olacak. Dikkatli seçmezseniz ekonomik bulduğunuz mobilya size bir hayli pahalıya gelebilir.

Aldıktan 1-2 ay sonra bacağı sallanmaya başlayan sandalyeler, koltuklar, masalar, kumaşı deforme olan kanepeler, su buharı ile kabarmaya başlayan banyo mobilyaları sıklıkla görülüyor.



Fast food yiyecekler gibi birbirinin kopyası olan ve hızla tüketilen mobilyalar ekonomik görünseler de kısa süreli kullanımları yüzünden size daha pahalıya gelecektir. Geçici çözüm sunan bu tarz mobilyalar genellikle göze hoş görünür ancak bir süre sonra konforu ve göz zevkini de bozar.

Kataloglarda ya da fuarlarda fotoğrafı çekilerek üretilen mobilyaların şekilleri albenilidir. Ancak dikkatli bakıldığında kullanılan malzeme kalitesizliğinden kendini ele verir.

Mutfak dolabı alınacaksa kabarmaması veya renginin atmaması için ahşap ve cilası hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak önemli. Çekmeceleri ve kapakları çok kullanılacağı için ilk önce onlar yıpranır. Menteşe ve ray gibi teknik aksesuarların kalitesi çok önemlidir.

Ocak üstünde bulunan dolap kapakları su buharından ve yağlardan etkilenir. Bunun için kapaklar deterjanla sık temizlenmeye uygun malzemeden olmalıdır.

Sandalye ve koltukların ayakları en az minderleri kadar önemlidir. Yapışkanlarından ayrılmış, vidası düşmüş, sallanan bir koltuğa veya sandalyeye sahip olmak istemezsiniz. Ürünün iskeletinin ara bağlantıları geçmeli olmalıdır.

Seçilen mobilyalar kiloyla doğru orantılı olmalı. Mobilyalar rahat edilemeyecek darlıkta ya da narinlikte olmamalı, kuru ağaç kullanılmış ve belli bir esnekliğe sahip olmalı.

Banyo mobilyalarına azami dikkat gösterilmeli. Sık temizlemeye uygun ve hijyenik malzemeden yapılmış, köşe ve kenar detayları kolayca kir ve mikrop biriktirmeyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.