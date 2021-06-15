Koronavirüs aşı uygulamasının hızlanması için bir adım daha atıldı. Mobil aşı ekipleriyle belirli bölgelerde daha hızlı aşı uygulaması yapılacak. Peki, mobil aşı araçları nereye kurulacak=

Mobil aşılama ekipleri nerelerde var?

15 Haziran Salı günü itibariyle yaş sınırı olmadan işçi ve memurlar kısacası SGK kaydı olan herkes aşı randevusu alabiliyor. Aşılama yeni grupların açılmasıyla birlikte, pek çok kentte hastanelerin önünde aşı kuyrukları oluştu. 15 Haziran saat 15.41 itibariyle 35.346.514 doz aşı yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yerinde aşı uygulamasıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, “Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin” dedi.