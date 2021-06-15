Mobil aşılama ekipleri nerelerde var?
Mobil aşı uygulaması için randevu şart mı? Haziran ayıyla birlikte aşılama hızlandı. Son olarak yaş sınırı olmadan SGK’lılar da aşı olmaya başladı. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mobil aşı uygulamasının devreye gireceğini duyurdu. Peki, mobil aşı uygulaması nasıl ne zaman başlayacak? Mobil aşı ekipleri nerelerde var? Mobil aşı ekipleri hangi ilçelerde var?
Koronavirüs aşı uygulamasının hızlanması için bir adım daha atıldı. Mobil aşı ekipleriyle belirli bölgelerde daha hızlı aşı uygulaması yapılacak. Peki, mobil aşı araçları nereye kurulacak=
Mobil aşılama ekipleri nerelerde var?
15 Haziran Salı günü itibariyle yaş sınırı olmadan işçi ve memurlar kısacası SGK kaydı olan herkes aşı randevusu alabiliyor. Aşılama yeni grupların açılmasıyla birlikte, pek çok kentte hastanelerin önünde aşı kuyrukları oluştu. 15 Haziran saat 15.41 itibariyle 35.346.514 doz aşı yapıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yerinde aşı uygulamasıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, “Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin” dedi.