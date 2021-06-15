  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bingöl’deki ölüm yolu çözüm bekliyor!
ABD'de silahlı kavga: Ölüler ve yaralılar var
ABD'de koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
Mesut Özil'den Almanya paylaşımı
Sağlık Mobil aşılama ekipleri nerelerde var?
Sağlık

Mobil aşılama ekipleri nerelerde var?

Mobil aşı uygulaması için randevu şart mı? Haziran ayıyla birlikte aşılama hızlandı. Son olarak yaş sınırı olmadan SGK’lılar da aşı olmaya başladı. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mobil aşı uygulamasının devreye gireceğini duyurdu. Peki, mobil aşı uygulaması nasıl ne zaman başlayacak? Mobil aşı ekipleri nerelerde var? Mobil aşı ekipleri hangi ilçelerde var?

Yeniakit Publisher
2021-06-15 15:50:00 - 2021-06-15 16:00:52
Mobil aşılama ekipleri nerelerde var?

Koronavirüs aşı uygulamasının hızlanması için bir adım daha atıldı. Mobil aşı ekipleriyle belirli bölgelerde daha hızlı aşı uygulaması yapılacak. Peki, mobil aşı araçları nereye kurulacak=

Mobil aşılama ekipleri nerelerde var?

15 Haziran Salı günü itibariyle yaş sınırı olmadan işçi ve memurlar kısacası SGK kaydı olan herkes aşı randevusu alabiliyor. Aşılama yeni grupların açılmasıyla birlikte, pek çok kentte hastanelerin önünde aşı kuyrukları oluştu. 15 Haziran saat 15.41 itibariyle 35.346.514 doz aşı yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yerinde aşı uygulamasıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, “Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin” dedi.

Biontech aşısı kas eklem ağrısı yapıyor mu? Biontech aşısının yan etkileri nelerdir?
Biontech aşısı kas eklem ağrısı yapıyor mu? Biontech aşısının yan etkileri nelerdir?

Sağlık

Biontech aşısı kas eklem ağrısı yapıyor mu? Biontech aşısının yan etkileri nelerdir?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay