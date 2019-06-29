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MLP Care’in yatırımcı ilişkileri gururlandırdı

MLP Sağlık Hizmetleri, yatırımcı ilişkileri alanındaki çalışmalarıyla uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 11:07
MLP Care’in yatırımcı ilişkileri gururlandırdı

Medical Park ve Liv Hospital markalarıyla Türkiye’nin en yaygın hastaneler grubu olan MLP Sağlık Hizmetleri (MLP Care), halka arzının birinci yılında yatırımcı ilişkileri alanındaki çalışmalarıyla uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı.

MLP Care, 1974 yılından itibaren her yıl düzenlenen Extel anketinde bu yıl “Sağlık Teknolojileri ve Hizmetleri” sektöründeki “Yatırımcı İlişkilerinde En İyi Şirket” sıralamasında 8. oldu.

MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Dr. Muharrem Usta, “Kurumumuzun dinamik yapısı sayesinde, halka arzından çok kısa bir zaman geçmesine rağmen yatırımcı ilişkileri alanında dünyada büyük başarı elde etmenin, bu alanda tecrübeye sahip nice küresel şirket ile yarışır hale gelmenin gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin ekonomik potansiyelini ve her geçen yıl büyüyen sağlık sektörümüzü uluslararası platformlarda yatırımcılara anlatarak ülke ekonomisine değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 11:07
  1. Medical Park
  2. Liv Hospital
  3. hastaneler grubu
  4. MLP Sağlık Hizmetleri (MLP Care)
  5. MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Dr. Muharrem Usta

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