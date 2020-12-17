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İSLAM Mlli Piyango yılbaşı çekilişi şans oyunlarını yasaklayan ayetler
İSLAM

Mlli Piyango yılbaşı çekilişi şans oyunlarını yasaklayan ayetler

Yılbaşına sayılı günler kala televizyonlar başta olmak üzere milli piyango biletlerinin satımı için vatandaşı zehirleyen reklamlar yapılmaya başlandı. Milli Piyangonun haram olduğunu ısrarla vurgulayan İslam âlimleri Müslümanların daha dikkatli davranmaları gerektiğini belirtiyorlar. Peki mlli piyango yılbaşı çekilişi, şans oyunlarını yasaklayan ayetler hangileri? Yılbaşı çekilişi Kur'an'da yasak mı? Peygamber Efendimizin (S.A.V) şans oyunlarına ilişkin sözleri neler?

Yeniakit Publisher
2020-12-17 14:27:00 - 2020-12-17 14:27:26
Mlli Piyango yılbaşı çekilişi şans oyunlarını yasaklayan ayetler

Müslümanlarla hiçbir alakası olmayan hatta dinimizin kesin yasaklamış olduğu nice kötü alışkanlıklar günümüzde ayyuka çıkmış durumda. Yılbaşı çekilişi, şans oyunları, büyük ikramiye, adı altında devlet eliyle organize edilmesinin ve piyangonun önüne milli ibaresinin yazılmış olması piyangonun haram olduğunu değiştirmiyor. Peki yılbaşı bileti, şans oyunları, milli piyango çekilişinin haram olduğuna ilişkin ayetler hangileri?

Piyango, loto, toto, iddia, şans oyunlarını yasaklayan ayetler neler?

“Ey iman etmiş olan kimseler! Şarap (gibi sarhoş edici tüm içkiler), kumar, (tapınılmak için) dikili taşlar ve fal okları ancak şeytanın amelinden olan (ve sadece onun hoş gösterip sebebiyet verdiği) birer pisliktir. Öyleyse bu (anlatıla)ndan uzak durun, tâ ki siz (Allâh`ın gazap ve azabından kurtulup) felâha erişebilesiniz!” (Maide suresi 90. ayet)

“Şeytan, şarap (gibi içkiler) ve kumar sebebiyle ancak aranıza düşmanlık ve kin yerleştirmek, bir de sizi Allâh`ın zikrinden ve namazdan alıkoymak ister. Artık siz (bunlardan) vazgeçen kimselersiniz değil mi?!”  (Mâide Sûresi: 90-91)

Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) “Sizden her kim bir kötülük görürse, eğer gücü yetiyorsa eliyle düzeltsin. Yetmezse, diliyle düzeltsin. Onu da yapamazsa, hiç olmazsa kalbiyle buğzetsin. Fakat bu, imanın en zayıf mertebesidir.” buyurmuştur.

Milli Piyango bileti almak haram mıdır?

Diyanet İşleri Başkanlığı şans oyunlarına ilişkin olarak "Şans faktörüne dayalı olan piyango, loto, toto, iddia, müşterek bahis ve ganyan tipi tertip ve oyunlar kumardır ve haramdır. Geniş kitlelerin iştirak etmesi sebebi ile bu tür oyunlarınzararı daha da yaygın olmaktadır. (İbn. Nüceym, el Bahru’r-raik, VIII, 554-555, İbn Kudame, el-Muğni, IV, 194). Buna göre milli piyango bileti ve çıkan ikramiyeyi almak haramdır.” denildi.

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