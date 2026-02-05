  • İSTANBUL
Kadın - Aile
7
Yeniakit Publisher
Bu mutlaka yapılmalı: Toz almaktan yorulanlara müjde! 4 hafta temiz kalıyor
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Bu mutlaka yapılmalı: Toz almaktan yorulanlara müjde! 4 hafta temiz kalıyor

Ev temizliği çoğu kişi için bitmeyen bir döngü gibi görünebilir ve bu metotlar zinciri mutlaka bu yöntemlerle giderilebilir.

#1
Foto - Bu mutlaka yapılmalı: Toz almaktan yorulanlara müjde! 4 hafta temiz kalıyor

Ev temizliği çoğu kişi için bitmeyen bir döngü gibi görünebilir. Yüzeyler silindikten kısa süre sonra yeniden tozlanır. Özellikle pencerelerin daha sık açılması, havadaki tozun eve daha kolay girip farklı yüzeylere yerleşmesine neden olur. Ancak uzmanlara göre, tozun yüzeylere yapışmasını geciktiren oldukça basit bir yöntem var.

#2
Foto - Bu mutlaka yapılmalı: Toz almaktan yorulanlara müjde! 4 hafta temiz kalıyor

Jaluziler ve süpürgelikler, geniş yüzeyleri ve plastik ya da ahşap yapıları nedeniyle statik elektrik üretir. Bu da toz ve kir parçacıklarının yüzeye adeta yapışmasına yol açar.

#3
Foto - Bu mutlaka yapılmalı: Toz almaktan yorulanlara müjde! 4 hafta temiz kalıyor

Temizlik içerikleri üretenler, bu soruna karşı çözümün kurutma makinesi mendilleri olduğunu söylüyor.

#4
Foto - Bu mutlaka yapılmalı: Toz almaktan yorulanlara müjde! 4 hafta temiz kalıyor

Aynı özellik yüzeylere uygulandığında ince bir koruyucu tabaka oluşturarak tozun yeniden tutunmasını zorlaştırıyor. Üstelik hoş bir koku da bırakıyor.

#5
Foto - Bu mutlaka yapılmalı: Toz almaktan yorulanlara müjde! 4 hafta temiz kalıyor

Uygulama oldukça basit: Önce süpürgelik ve jaluzilerin tozu alınmalı, gerekiyorsa silinmeli ve tamamen kurutulmalı. Ardından kurutma mendili yüzeylere hafifçe sürülüyor. Pencere kenarları ve raflar gibi toz tutan alanlara da uygulanabiliyor.

#6
Foto - Bu mutlaka yapılmalı: Toz almaktan yorulanlara müjde! 4 hafta temiz kalıyor

Bu yöntem sayesinde yüzeyler haftalarca daha temiz kalabiliyor. Etki süresi evdeki hava sirkülasyonuna bağlı olarak değişse de yaklaşık bir aya kadar toz birikimini azaltabildiği belirtiliyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
