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MKE Ankaragücü'nün rakibi Çaykur Rizespor

- Başkent ekibinde sakatlığı süren Djedje'nin yanı sıra, kart cezalıları Pinto ve Kitsiou forma giyemeyecek

03 Mayıs 2019 Cuma 14:35
MKE Ankaragücü'nün rakibi Çaykur Rizespor


ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak.

Başkent ekibinde sakatlığı süren Brice Djedje'nin yanı sıra, geçen hafta oynanan Beşiktaş maçında sarı kart cezalısı durumuna düşen Tiago Pinto ve Stelios Kitsiou forma giyemeyecek.

MKE Ankaragücü, haftaya girilirken 36 puan ve averajla 13. sırada yer alıyor.


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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 14:35
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