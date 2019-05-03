MKE Ankaragücü'nün rakibi Çaykur Rizespor - Başkent ekibinde sakatlığı süren Djedje'nin yanı sıra, kart cezalıları Pinto ve Kitsiou forma giyemeyecek



ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak. Başkent ekibinde sakatlığı süren Brice Djedje'nin yanı sıra, geçen hafta oynanan Beşiktaş maçında sarı kart cezalısı durumuna düşen Tiago Pinto ve Stelios Kitsiou forma giyemeyecek. MKE Ankaragücü, haftaya girilirken 36 puan ve averajla 13. sırada yer alıyor.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.