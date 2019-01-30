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MKE Ankaragücü'nde Trabzonspor maçı hazırlıkları

- Yeni transferler Michal Pazdan, Hadi Sacko, Tyler Boyd ve Stelios Kitsiou antrenmana çıktı

30 Ocak 2019 Çarşamba 22:01
MKE Ankaragücü'nde Trabzonspor maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Beştepe'deki kulüp tesislerinde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, yeni transferler Michal Pazdan, Hadi Sacko, Tyler Boyd ve Stelios Kitsiou ilk kez takımla çalıştı.

Sakatlığı bulunan Thomas Heurtaux idmanda yer almazken, tedavisi devam eden Johannes Hopf antrenmanın bir bölümünde takım çalışmasında yer aldı.



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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 22:01
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