THY- Euroleague
0553 313 94 23

MKE Ankaragücü'nde gözler kupaya çevrildi

03 Aralık 2018 Pazartesi 20:53
MKE Ankaragücü'nde gözler kupaya çevrildi


İSTANBUL (AA) - MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 Aralık Perşembe günü deplasmanda TFF 2. Lig ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile yapacağı 5. tur ilk maçının hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlıkları süren Erdem Özgenç, Thievy Bifouma, Kenan Özer, Alihan Kubalas ve Johannes Hopf'un yer almadığı belirtildi.

Salonda yapılan kuvvet çalışması ile başlayan idmanın, pas ve koordinasyon çalışmalarıyla devam ettiği kaydedildi. Antrenmanın, minyatür kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

MKE Ankaragücü, Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 20:53
  1. Bodrum Belediyesi Bodrumspor
  2. Futbol
  3. MKE Ankaragücü
  4. Ziraat Türkiye Kupası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Schwarzenegger'den Trump'a şok sözler: Çatlak
    1. Schwarzenegger'den Trump'a şok sözler:..
    2. Pakistan Cumhurbaşkanı'ndan Türk..
    3. 2050 yılında dünyaya hükmedecek..
    4. Para nakil aracı kamyonete çarptı: 1..
    5. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    6. Ani ölüm sebepleri
    7. Mardin'de teröristlerin yola..
    8. "3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı"
    9. 11 Eylül'ün en önemli şüphelilerinden..
    10. "Öldürüp cesedi attıkları yönünde..
    11. Erdoğan, Simon Bolivar Anıt Mezarı'nı..
    12. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
    13. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    14. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    15. Kolon kanserine karşı şevketibostan..
    16. İsrail güçleri Gazze sahilinde 4..
    17. Penaltı canavarı Harun Tekin,..
    18. Hindistan'da inek eti protestosunda 2..
    19. ÖSYM'nin sınavlarına 100 binin..
    20. Kerevizin faydaları nelerdir?
    Donald Trump geri adım attı
    Donald Trump geri adım attı
    Recai Kutan'dan önemli mesajlar! 'Bu savaşın hedefi...'
    Recai Kutan'dan önemli mesajlar! 'Bu savaşın hedefi...'
    Terör örgütü FETÖ'de büyük panik! Çözülmeyi önlemek için bakın ne yapmışlar
    Terör örgütü FETÖ'de büyük panik! Çözülmeyi önlemek için bakın ne yapmışlar
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!

    Günün Karikatürü

    4 Aralık 2018
    ABD satışa takoz oldu! ATAK için yerli motor şart
    ABD satışa takoz oldu! ATAK için yerli motor şart
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi