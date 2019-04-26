MKE Ankaragücü'nde Beşiktaş maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - MKE Ankaragücü Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 28 Nisan Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerindeki antrenman teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirildi. Futbolcular, idmanda taktiksel içerikli çalışma üzerinde durdu. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner ve başkan yardımcısı Metin Akyüz, antrenmanı saha kenarından takip etti. MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

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