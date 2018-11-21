MKE Ankaragücü'nde Beşiktaş maçı hazırlıkları





İSTANBUL (AA) - MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda futbolcuların teknik ve taktik çalışma gerçekleştirdikleri bildirildi.

Öte yandan AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları, idman öncesinde MKE Ankaragücü takımına ziyarette bulundu.

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir, MKE Ankaragücü'nün her zaman yanında olduklarını belirterek, "Biz şehrimizin marka değeri Ankaragücü'nün yanındayız. Hafta sonu oynanacak önemli karşılaşma öncesi takımımızın yanında olduğumuzu belirtmek için bir moral ziyareti gerçekleştirmek istedik. Ankara Ankaragücü ile güzel." ifadelerini kullandı.