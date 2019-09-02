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MKE Ankaragücü transfer yasağını kaldıramadı

Yaz transfer sezonunun son gününde MKE Ankaragücü, yaptığı açıklama ile transfer yasağını kaldıramadığını duyurdu.

02 Eylül 2019 Pazartesi 20:59
MKE Ankaragücü transfer yasağını kaldıramadı

Yaz transfer sezonunun son gününde MKE Ankaragücü, yaptığı açıklama ile transfer yasağını kaldıramadığını duyurdu.


Süper Lig’in ilk 3 haftasında 5 puan toplayarak 6. sırada yer alan MKE Ankaragücü, yaz transfer döneminin bitimine saatler kala transfer yasağının sürdüğünü duyurdu. Başkent ekibi açıklamasında, “Yönetim kurulumuz tarafından yoğun bir şekilde transfer yasağını kaldırmak adına mücadele verilmiştir. Yoğun istek ve arzuya rağmen yapılan tüm girişimler sonucu transfer yasağımız kaldırılamamıştır” ifadelerine yer verdi.



Sarı-lacivertli kulübün, resmi siteden yaptığı açıklama şu şekilde:


“Son 7 yılda verilen mücadele sonucu 2. Lig ve 1. Lig’de şampiyon olarak, camiamızın desteği ile kulübümüz hak ettiği yer olan Süper Lig’e yükselmiş, büyük bir başarı serüveni ile Süper Lig’de kalıcı olan bir takım haline gelmiştir.


İmkansız denilen olaylar karşısında ciddi mücadeleler veren ve tüm engelleri bir bir atlatarak bugünlere gelen kulübümüz için yönetim kurulumuz tarafından yoğun bir şekilde transfer yasağını kaldırmak adına mücadele verilmiştir. Yoğun istek ve arzuya rağmen yapılan tüm girişimler sonucu transfer yasağımız kaldırılamamıştır.


MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak, yapılandırma ile ilgili tam 8 ay önce tüm evrakları hazırlayıp, ilk başvuruyu yapan Süper Lig Kulübü olmamıza rağmen hiçbir sonuç alamadık. Fakat bu süre zarfında çok sayıda Süper Lig Kulübü bizim yapılandırmamızın kat ve kat üstü rakamlara borçlarını yapılandırdı ve transfer yapıp, kadrolarını güçlendirdiler.


Her türlü problemle karşı karşıya kalmamıza rağmen bilindiği üzere geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kurduğumuz kaliteli kadronun büyük bir çoğunluğunu takımımızda tutarak iskelet kadroyu oluşturduk. Bu kadro ile ilk 3 maç sonunda 5 puan toplayarak ligde 6. sıraya yerleştik. İlk hafta Konyaspor deplasmanında ve ikinci hafta kendi sahamızda Kayserispor karşısında skandal hakem hataları sebebi 4 puan kaybettik. Şu an 9 puanla lig lideri konumunda bulunmamız gerekirken hakemlerimizin kötü yönetimleri ve ‘VAR’ sistemini ‘YOK’ olması sebebiyle 5 puan toplayabildik.


Tüm sorunların çözülmesi adına verilen mücadeleler sadece ve sadece kulübümüzün daha güzel yarınlara ulaşması için yapılmıştır. Gelinen noktada tüm taraftarlarımıza ve büyük Ankaragücü camiasına önemli bir görev düşüyor. Bu takıma artık hep birlikte daha da fazla destek olacağız. Her türlü zorluğa ve mücadeleye göğüs gererek onurlu bir şekilde armamız için savaşacağız.”

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 20:59
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