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MKE Ankaragücü, Göztepe'yi Kayseri'de konuk edecek

- Başkent ekibi, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Göztepe ile karşılaşacak

21 Aralık 2018 Cuma 10:31
MKE Ankaragücü, Göztepe'yi Kayseri'de konuk edecek


ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 17. ve ilk devrenin son haftasında yarın Göztepe ile Kayseri'de karşı karşıya gelecek.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada, hakem Özgür Yankaya düdük çalacak.

Başkent ekibinde İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen teknik direktör Bayram Bektaş da yeni takımıyla ilk maçına Göztepe önünde çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren kaleci Johannes Hopf, Erdem Özgenç, Yalçın Ayhan, Thibault Moulin ve Brice Dja Djedje'nin yanı sıra, kart cezalısı Thievy Bifouma yarın forma giyemeyecek.

Ligin son 5 haftasında sadece 1 puan alabilen başkent ekibi, 16. hafta sonunda 20 puan ve averajla Bursaspor'un ardından 11. sırada bulunuyor.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 10:31
  1. Futbol
  2. Göztepe
  3. MKE Ankaragücü
  4. Spor Toto Süper Lig

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