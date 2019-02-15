0553 313 94 23

MKE Ankaragücü galibiyete odaklandı

- Kulüp başkanı Mehmet Yiğiner:"İnşallah Akhisarspor karşılaşmasından da galibiyetle ayrılıp mutluluğumuza mutluluk katarsınız"

15 Şubat 2019 Cuma 10:12
MKE Ankaragücü galibiyete odaklandı


ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Akhisarspor ile yapacakları maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcular, Akhisarspor karşılaşması öncesinde yemekte bir araya gelerek moral depoladı.

Yemekte konuşan MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, takıma güvendiklerini belirterek, "Yeniden bir çıkış yakalayacağımıza yürekten inanıyorum. Kasımpaşa maçında çok iyi mücadele ederek üç puanı aldınız. Hem bizleri hem taraftarımızı hem de camiamızı mutlu ettiniz. İnşallah Akhisarspor karşılaşmasından da galibiyetle ayrılıp mutluluğumuza mutluluk katarsınız." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 10:12
  1. Akhisarspor
  2. Futbol
  3. Mehmet Yiğiner
  4. MKE Ankaragücü
  5. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pamukkale Belediyespor İstanbul ESK’yi konuk edecek
    1. Pamukkale Belediyespor İstanbul ESK’yi..
    2. "Hükümetimiz pek çok alanda devrim..
    3. Bellona Kayseri Basketbol Canik’i..
    4. Kerkük’te Türkiye vize başvuru merkezi..
    5. Soçi Zirvesi İran medyasında geniş yer..
    6. Didim’deki talan operasyonunda 2..
    7. ANALİZ - Almanya’nın üniformalı..
    8. Emaar AVM'de Doğu Türkistan’daki acıya..
    9. Kenevir yetiştiriciliği bilgilendirme..
    10. Turkcell ’Turkcell Platinum Black’..
    11. Bütçe uygulama sonuçları (2)
    12. Tekirdağ'da terör örgütü PKK'ya..
    13. Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    14. Yol inşaatından tarih çıktı,..
    15. Kırsaldaki gençler ’Mobil Gençlik..
    16. Doğru nota 42 ülkede başarı getirdi
    17. Başkan Özakcan, Mimar Sinan..
    18. Doktora sormadan ilaç kullanmayın
    19. Porsuk Çayı’nda ceset bulundu
    20. Milletvekilinin 'hırsızlık' denemesi..
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi