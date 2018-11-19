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MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu, Beşiktaş maçı için deplasman tribünü bilet fiyatını 1 lira olarak belirledi

19 Kasım 2018 Pazartesi 22:45
MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü


İSTANBUL (AA) - MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda kuvvet çalışması ile başladığı ifade edildi.

Pas ve koordinasyon çalışmasıyla devam eden idmanın, minyatür kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Tedavisi tamamlanan Alihan Kubalas, İlhan Parlak ve Korcan Çelikay'ın antrenmanda takımla çalıştığı belirtildi. Thomas Heurtaux ve Johannes Hopf'un ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştığı bildirildi.

MKE Ankaragücü, yarın yapacağı idmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.


- Deplasman tribünü bileti 1 lira


MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının deplasman tribünü bilet fiyatı 1 lira olarak belirlendi.

Sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu, Beşiktaş maçı için deplasman tribünü bilet fiyatının 1 lira olarak belirlendiğini açıkladı.


Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 22:45
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