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MİT'ten yeni hamle: Hem gözleyecek hem vuracak

Yaptığı nokta operasyonlarda sağladığı başarıyla dikkatleri üzerine çeken Milli İstihbarat Teşkilatı, envanterine Silahlı İnsansız Hava Aracı TB2 Bayraktar'ı kattı.

25 Haziran 2019 Salı 20:39
MİT'ten yeni hamle: Hem gözleyecek hem vuracak

Türkiye'nin terörle mücadeledeki başarısının en önemli tici güçlerinden biri olan insansız hava araçlarının geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamayla 100 bin uçuş saatini geride bıraktığı vurgulanmıştı.

Sadece TSK tarafından değil, Jandarma ve Emniyet tarafından da oldukça etkin kullanılan SİHA'ların yeni adresi Milli İstihbarat Teşkilatı oldu.

MİT'in gözü olacak

Sahip olduğu teknik imkanlar ve sergilediği performansla rakiplerine adeta parmak ısırtan TB2'lerin MİT'in hizmetine de girdiğine ilişkin bilgi, Baykar Makina'nın yayınladığı bilgi notunda yer aldı.

Baykar tarafından yayımlanan bilgi notunda MİT kısmı da ilk kez yer aldı.

Yeni Şafak'ın haberine göre; toplam 100 bin uçuş saatini geride bırakan Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin yurt içindeki operasyonlar kadar özellikle Suriye ve Irak'ın kuzeyinde de aktif olarak kullanıldığı biliniyor.

ANKA'yı da kullanıyorlar

Cumhurbaşkanlığı'na bağlandıktan sonra yurt dışı operasyonlarına ağırlık veren MİT'in envanterinde farklı uçar unsurlar bulunuyor.

Bunların başında çeşitli tipte özel jetler, helikopter ve uçakların yanı sıra İHA ve SİHA'lar da yer alıyor. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, envanterindeki ANKA-I'dan da oldukça etkin bir şekilde faydalanıyor.

ANKA-S modeliyle Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet veren İHA'nın ANKA-I isimli bir modeli üretilmiş ve Milli İstihbarat Teşkilatına teslim edilmişti.

Bugün itibariyle Türk güvenlik birimlerinde 86, Katar ve Ukrayna’da ise 6’şer adet TB2 SİHA kullanımda.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 20:39
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ
  3. Milli İstihbarat Teşkilatı
  4. MİT
  5. Baykar Makina
  6. Türk Silahlı Kuvvetleri

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