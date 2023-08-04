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Gündem MİT'ten Kuzey Irak'ta kritik operasyon! Sözde sorumlu öldürüldü
Gündem

MİT'ten Kuzey Irak'ta kritik operasyon! Sözde sorumlu öldürüldü

Yeniakit Publisher
2023-08-04 10:08:00 -
MİT'ten Kuzey Irak'ta kritik operasyon! Sözde sorumlu öldürüldü

MİT, PKK/KCK-YBŞ Sincar Genel Kurye sorumlusu Agit Gever Kod Yılmaz Bayram’ı Irak/Sincar alanında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. MİT’in etkisiz hale getirdiği Agit Gever Kod Yılmaz BAYRAM, aynı zamanda PKK/KCK’nın ülkemizde gerçekleştirilen şehir eylemlerinden sorumlu yapılanması YPS’nin kurucuları arasında yer alıyordu.

MİT, Agit Gever Kod Yılmaz BAYRAM’ın, Irak/Sincar alanında Türkiye karşıtı eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarına silah ve mühimmat sağlamakta olduğu bilgisini edindi. Irak ve Suriye arasında örgüt için kritik görevler üstlenen, ülkemize ve güvenlik güçlerimize yönelik gerçekleştirilen eylemlerin aktarım ve lojistik faaliyetlerini yürüten Y.BAYRAM hedef listesine dahil edildi. 

MİT, saha ajanlarını görevlendirerek Yılmaz BAYRAM’ı sıkı takibe aldı. MİT, ajanlarından “Agit Gever Kod Yılmaz BAYRAM’ı silah ve mühimmat sevkiyatı yapacağı” bilgisini elde etmesi üzerine operasyon için düğmeye bastı. MİT’in gerçekleştirdiği operasyon neticesinde Agit Gever Kod Yılmaz BAYRAM, Irak/Sincar’da etkisiz hale getirildi, sevkiyat hazırlığı yaptığı silah ve mühimmatlar ise imha edildi.

AGİT GEVER KOD YILMAZ BAYRAM KİMDİR?

Agit Gever Kod Yılmaz BAYRAM, PKK/KCK’nın kırsal kadrolarına 2010 yılında katıldı. 2011-2016 yılları arasında yurtiçinde Hakkâri ili mücavirinde güvenlik güçlerimize ve sivil halka karşı çok sayıda terör eyleminin içerisinde bulundu. 2015 yılında YPS kurucuları arasında yer alarak Hendek-Barikat olaylarında sorumlu düzeyde faaliyet yürüttü. 2016 yılında Irak/Sincar ve Irak/Soran bölgelerine geçti. 2018 yılının ikinci yarısı itibariyle Suriye/Haseke bölgesine geçiş yaptı ve Rumeylan ile Kamışlı bölgelerinde terör eylemlerine dahil oldu. 2020 yılı itibariyle tekrar Irak/Sincar’a geçerek burada PKK/KCK-YBŞ Genel Kurye Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

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Yorumlar

asker

ellerinize saglik allahim ayaginiza tas degdirmesin darisi magrada yasayan buyuk itlerin basina
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