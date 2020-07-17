MİT'ten flaş operasyon! YPG-PKK'dan kurtarıldı
Terör örgütü YPG/PKK tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Hol Kampı'nda zorla tutulan Moldova vatandaşı Natalia Barkal ve 4 çocuğu, MİT'in operasyonuyla kurtarıldı.
Terör örgütü YPG/PKK tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Hol Kampı'nda zorla tutulan Moldova vatandaşı Natalia Barkal ve 4 çocuğu, MİT'in operasyonuyla kurtarıldı
MİT geçen aylarda da bir başarı sağlamıştı
Mayıs 2020 tarihinde Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), Kenya'da kaçırılıp Somali'ye götürülen İtalyan vatandaşı Silvia Constanzo Romano'yu, koordineli çalışmalar sonucu sağ olarak kurtarmıştı.
İtalyan basını Türkiye'nin etkisine dikkati çekti
Romano'nun özgürlüğüne kavuşması, ülkesi İtalya'da da geniş yankı buldu.İtalyan basınındaki haberlerde, Romano'nun Türk, Somalili ve İtalyan gizli servislerinin iş birliğiyle yürütülen operasyon sonucunda kurtarıldığı vurgulanırken, yapılan yorumlarda Türkiye'nin bölgedeki etkisine dikkat çekildi.
İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marina Sereni de LA7 kanalına yaptığı açıklamada, "Yerinin tespit edilmesi ve doğru zamanda harekete geçilmesi için bölgede bulunan Türk gizli servisiyle iş birliği olmuştur." dedi.
18 aylık esaretin ardından 8-9 Mayıs'ta düzenlenen operasyonla kurtarılan Silvia Romano, öğle saatlerinde İtalyan devletine ait özel jetle başkent Roma'daki Ciampino Havaalanı'na geldi.
Romano'yu, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ve ailesi karşılarken, 25 yaşındaki genç kız, kurtarılmasında emeği geçenlere teşekkür etti..