MİT’ten CIA ve MOSSAD’a çok konuşulacak gözdağı! Şimdi onlar düşünsün

Milliyet gazetesi yazarı Tunca Bengin, MİT ve TSK koordinasyonuyla sınır ötesi terörist temizliğinin hız kesmeden devam ettiğine dikkat çekti. MİT’in son operasyonlarının, CIA ve MOSSAD’a da mesaj niteliği taşıdığını belirten Bengin, yazısında özetle şunları kaydetti:

“MİT ve TSK koordinasyonuyla sınır ötesi terörist temizliği hız kesmeden devam ediyor. 2016’dan bu yana kırmızı, mavi, yeşil, turuncu ve gri olmak üzere 5 kategoride listelenen üst düzey yönetici konumundaki yüzlerce terörist nokta operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Bunun şimdilik son örnekleri de terör örgütü PKK/KCK’nın sözde asayiş sorumlusu Halid Reşo Kasım’ın Irak’ın kuzeyindeki Sincar’da ve PKKYPG/YPJ’nin sözde Münbiç sorumlusu Uman Derviş’in, Suriye’nin Münbiç bölgesinde peş peşe susturulmaları. Sadece son bir ayda da Kuzey Irak’ın Süleymaniye kırsalı ya da Gara’da gerçekleştirilen nokta operasyonlarda da terör örgütü PKK ve türevleri YPG/PYD ya da diğerlerinin kritik isimleri etkisiz hale getirildi. Yani onlar da daha öncekiler gibi ininden başını çıkardığı anda işaretlendi ve vuruldu. Hem de kendileri açısından karargâh olarak gördükleri ve onlara kimse erişemez diye gizemli havaya soktukları yerlerde. Dolayısıyla PKK’nın ve türevi örgütlerin tüm kampları ve teröristlerin hareketlerinin izlendiği ve MİT’in hepsinin ensesinde olduğu açık. Irak, Suriye, Kandil, Sincar, Gara, Mahmur, Münbiç fark etmiyor terörist nerede başını çıkarırsa görülüyor ve avlanıyor. Tabii bu da terörist başları Murat Karayılan, Cemil Bayık başta olmak üzere hedefteki diğer teröristlere olduğu kadar, bugüne dek ve hala onları koruyup kollayan ülkelere, özellikle de gizli servislerine mesaj aynı zamanda. Çünkü bu bölgede cirit atan ve bugüne dek sızdırdıkları istihbaratlarla teröristleri yönlendiren ya da risk altındaki bölgelerden uzaklaşmalarını sağlayan CIA ve MOSSAD’a da doğrudan şu demek:

Bakın, sizin desteklediğiniz bu teröristleri, inlerini biz teker teker temizliyoruz ve temizlemeye de devam edeceğiz. Yani ne olursa olsun, biz bu konuda kesin kararlıyız... (…)”



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