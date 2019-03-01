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MİT'ten büyük operasyon! Sahte kimlikle...

MİT ve polisin terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda, hakkında arama kararı bulunan bir hücre üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

01 Mart 2019 Cuma 18:22
MİT'ten büyük operasyon! Sahte kimlikle...

MİT ve polisin TKPML/TİKKO terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda aranan bir hücre üyesi, üzerinde sahte kimlikle yakalandı.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TKPML Konferans (Türkiye Komünist Partisi / Marksist Leninist) terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Milli İstihbarat Teşkilatından (MİT) aktarılan istihbarat doğrultusunda harekete geçti. Örgütün silahlı kanadı TİKKO (Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu) içerisinde söz sahibi olarak faaliyet yürüten ve UYAP sistemi üzerinden yapılan sorgusunda Tunceli Sulh Ceza Hakimliğince “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan ‘yakalama’ kararı bulunan C.A. adlı hücre üyesinin yakalanması için operasyonun düğmesine basıldı.

Bir evde yakalandı

MİT ve polis, hücre üyesinin Ümraniye’de bir evde saklandığını tespit etti. Yapılan tespitlerin ardından söz konusu adrese 25 Şubat Pazartesi günü baskın düzenleyen polis, C.A. adlı hücre üyesini üzerinde başka kişiler adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalayarak gözaltına aldı. Diğer yandan yakalanan örgüt üyesinin eylem hazırlığında olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Öte yandan emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen örgüt üyesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 18:22
  1. Tunceli
  2. Ordu
  3. İstanbul
  4. MİT
  5. MİT operasyonu

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