Mitsubishi servis İstanbul Anadolu yakası
1870 yılında kurulan Mitsubishi, ilk arabayı 1917 yılında Model A olarak üretildi. Mitsubishi, 1960 yılında gelindiğinde rallilerde yarışan ilk araası olan Colt serisini üreterek piyasaya sürdü. Mitsubishi Motors, 2000 yılında elektrikli araç olan "i-MiEV"i piyasaya sürdü. Mitsubishi araç sahipleri Mitsubishi servis iletişim bilgilerini araştırıyor.
1870 yılında Tokyo’da kurulan Mitsubishi Motors, Japon’nın otomobil markasıdır. 1984 yılından Türkiye pazarına giren Mitsubishi Türkiye’deki ortaklığını Temsa ile gerçekleştirmektedir.
Mitsubishi araç modelleri
Mitsubishi Attrage
Mitsubishi Lancer Evolution
Mitsubishi Space Star
Mitsubishi Lancer
Mitsubishi Canter
Mitsubishi ASX
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi L300
Mitsubishi L200
Mitsubishi Eclipse
Mitsubishi Galant
Mitsubishi D:2
Mitsubishi D:3
Mitsubishi D:5
Mitsubishi Proudia
Mitsubishi Ek Space Custom
Mitsubishi Lancer Cargo
Mitsubishi RVR
Mitsubishi yetkili servisleri
Mitsubishi yetkili satıcı ve servisleri, Türkiye’nin farklı yerlerinde bulunmaktadır.
Çizgi Otomotiv
Bağlarbaşı Mah. Kumru Sok No:10
İstanbul - Anadolu - Maltepe
Güneri Otomotiv
Fevzi Çakmak Mah. Yavuz Sok. No:10 Kaynarca
İstanbul - Anadolu - Pendik
Musluoğlu Otomotiv
Aydıntepe Mah. D100 Karayolu Cad. No:2/2 Tuzla - İstanbul
İstanbul - Anadolu - Tuzla
Yocar Otomotiv
Atatürk Mah. Vedat Günyol Cad. No: 7/1 / 1 Ataşehir - İstanbul
İstanbul - Anadolu - Ataşehir
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