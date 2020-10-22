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Otomotiv Mitsubishi servis İstanbul Anadolu yakası
Otomotiv

Mitsubishi servis İstanbul Anadolu yakası

1870 yılında kurulan Mitsubishi, ilk arabayı 1917 yılında Model A olarak üretildi. Mitsubishi, 1960 yılında gelindiğinde rallilerde yarışan ilk araası olan Colt serisini üreterek piyasaya sürdü. Mitsubishi Motors, 2000 yılında elektrikli araç olan "i-MiEV"i piyasaya sürdü. Mitsubishi araç sahipleri Mitsubishi servis iletişim bilgilerini araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 12:05:00 -
Mitsubishi servis İstanbul Anadolu yakası

1870 yılında Tokyo’da kurulan Mitsubishi Motors, Japon’nın otomobil markasıdır. 1984 yılından Türkiye pazarına giren Mitsubishi Türkiye’deki ortaklığını Temsa ile gerçekleştirmektedir. 

Mitsubishi araç modelleri

Mitsubishi Attrage

Mitsubishi Lancer Evolution

Mitsubishi Space Star

Mitsubishi Lancer

Mitsubishi Canter

Mitsubishi ASX

Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Pajero

Mitsubishi L300

Mitsubishi L200

Mitsubishi Eclipse

Mitsubishi Galant

Mitsubishi D:2

Mitsubishi D:3

Mitsubishi D:5

Mitsubishi Proudia

Mitsubishi Ek Space Custom

Mitsubishi Lancer Cargo

Mitsubishi RVR

Mitsubishi yetkili servisleri

Mitsubishi yetkili satıcı ve servisleri, Türkiye’nin farklı yerlerinde bulunmaktadır. 

Çizgi Otomotiv

Bağlarbaşı Mah. Kumru Sok No:10

İstanbul - Anadolu - Maltepe

Güneri Otomotiv

Fevzi Çakmak Mah. Yavuz Sok. No:10 Kaynarca

İstanbul - Anadolu - Pendik

Musluoğlu Otomotiv

Aydıntepe Mah. D100 Karayolu Cad. No:2/2 Tuzla - İstanbul

İstanbul - Anadolu - Tuzla

Yocar Otomotiv

Atatürk Mah. Vedat Günyol Cad. No: 7/1 / 1 Ataşehir - İstanbul

İstanbul - Anadolu - Ataşehir

Mitsubishi servis adresleri için tıklayın

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