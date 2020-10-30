  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mitsubishi, Japonya’nın yeni nesil hayalet uçağını üretecek
Aktüel

Mitsubishi, Japonya’nın yeni nesil hayalet uçağını üretecek

F-2 dizaynına "görünmezlik" kazandırılarak üretilecek savaş uçağının 2031'de seri üretime girmesi bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-10-30 16:41:13 -
Mitsubishi, Japonya’nın yeni nesil hayalet uçağını üretecek

TOKYO (AA) - Japonya gelecek nesil hayalet uçağının dizayn ve üretimi için ana üstlenici olarak Mitsubishi Ağır Sanayi (MHI) ile anlaşmaya vardı.

Savunma Bakanı Kişi Nobuo, düzenlediği basın toplantısında, MHI ile gelecek nesil hayalet uçağının dizaynı ve üretimine ilişkin kontrat imzalandığını açıkladı.

Bakan Kişi "MHI ile imzalanan kontrat kapsamında geliştirilme süreci başladı. Yeni nesil jetlerin geliştirilmesinde istikrarlı şekilde ilerlemek arzusundayız." dedi.

Yeni hava araçları, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri (ASDF) envanterinde yer alan ve 2035’e dek hizmetten çıkarılması planlanan mevcut F-2 savaş jetlerinin yerini alacak.

ABD iş birliğiyle üretilmiş F-2 dizaynına "görünmezlik” kazandıracak 11,1 milyar yen (106,26 milyon dolar) bütçeli hayalet uçakların 2031’de seri üretime girmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında Mitsubishi, avionikler, motor ve aksamı ile parça üreticilerinin seçilmesinde karar sahibi olacak.

- SpaceJet durduruldu

Bünyesinde 290 savaş uçağı bulunan ASDF, mevcut F-4 savaş uçaklarını da, elektronik harp ve keşif karakteristiğine sahip ABD yapımı F-35’lerle değiştirmeyi planlıyor.

Savunma Bakanlığı, martta başlayacak 2021 mali bütçe taslağında, uçak projeleri için 58,7 milyar yenlik (556 milyon dolar) dilim talep etmişti.

Kontrat duyurusunun, MHI’nin Japonya’nın ilk yerel üretim yolcu uçağı SpaceJet projesine dondurduğunu açıkladığı güne denk gelmesi dikkati çekti.

MHI Üst Yöneticisi ve Başkanı İzumisawa Seiji, "Ara vermek, şimdilik büyük miktarlarda para harcamayacağımız ve özel bir zaman çizelgesi oluşturmayacağımız anlamına geliyor. Şimdiye dek katedilen teknolojik ilerlemenin, ileride nasıl kullanılacağına ilişkin düşüneceğiz." demişti.

Durdurma kapsamında, sadece 2020 için ayrılan 60 milyar yenlik (575 milyon dolar) SpaceJet proje bütçesi, 2021-23 arası iki yıllık dönem için 20 milyar yen (191 milyon dolar) seviyesine çekilecek.

Bakan Kişi toplantıda, MHI'nin SpaceJet projesini dondurmasıyla, hayalet uçak projesinin başlatılması arasında bağlantı olmadığını söyledi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Varank duyurdu: Dünya devinden Bursa'ya 250 milyon liralık yatırım
Ekonomi

Bakan Varank duyurdu: Dünya devinden Bursa'ya 250 milyon liralık yatırım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Nestle, Bursa'da ülkemizin ilk medikal beslenme fabrikasının temellerini atıyor. Bu tesis, Nestl..
“2023’ü hedeflediğimiz birçok mega proje var”
Ekonomi

“2023’ü hedeflediğimiz birçok mega proje var”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gazda ve enerjide bölgenin ticaret merkezi olma doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini..
Harutyunyan iyice tutuştu! Kritik şehre 5 kilometre kaldı
Dünya

Harutyunyan iyice tutuştu! Kritik şehre 5 kilometre kaldı

Dağlık Karabağ'daki işgalci güçlerin lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan güçlerinin önemli ve tarihi bir kent olan Şuşa'dan sadece 5 kilom..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay