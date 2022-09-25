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Gündem Mitingde yer bulamadılar, ağaca çıktılar
Gündem

Mitingde yer bulamadılar, ağaca çıktılar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Erzurumlu vatandaşlar yoğun ilgiyle karşıladı. Miting alanında boş yer bulamayan bazı vatandaşlar Bahçeli'nin konuşmasını ağaca çıkarak izledi.

Yeniakit Publisher
2022-09-25 21:46:00 -
Mitingde yer bulamadılar, ağaca çıktılar

2023 seçimleri öncesi Erzurum’da miting düzenleyen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erzurumlu vatandaşlar tarafından coşku ile karşılandı.

Binlerce vatandaşın doldurduğu miting alanında ise bazı vatandaşlar boş yer bulamadı.

Miting alanında kendine yer bulamayan vatandaşlar da Bahçeli'yi dinleyebilmek için ağaçlara tırmandı.

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