Mitchell, Westbrook'u evine yolladı!

NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. NBA Batı Konferansı play-off'ları ilk turunun altıncı maçında Utah Jazz, konuk ettiği Oklahoma City Thunder'ı 96-91 mağlup ederek seride 4-2 öne geçti ve konferans yarı finaline yükseldi.

Jazz'da 38 sayıyla oynayan Donovan Mitchell takımının en skoreri olurken, Rudy Gobert ise 12 sayı ve 13 ribaunt ile "double-double" yaptı.

Thunder'ın all-star oyuncusu Russell Westbrook 46 sayı, 10 ribaunt ve 5 asistlik performansına rağmen takımının ilk turda elenmesine engel olamadı. Steven Adams ise 19 sayı ve 16 ribauntla maçı tamamladı.

NBA Doğu Konferansı play-off'ları ilk turunun altıncı maçında Toronto Raptors, konuk olduğu Washington Wizards'ı 102-92 mağlup ederek seriyi 4-2'ye getirdi ve konferans yarı finaline adını yazdıran taraf oldu.

Raptors'ta Kyle Lowry 24 sayı, 6 ribaunt ve 6 asist, Jonas Valanciunas 14 sayı ve 12 ribaunt, DeMar DeRozan ise 16 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Wizards'ta Bradley Beal'ın 32 sayı, John Wall'un 23 sayı, Markieff Morris'in ise 12 sayı ve 15 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

Doğu Konferansı play-off'larının diğer mücadelesinde ise Indiana Pacers, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 121-87 mağlup ederek seride skoru 3-3'e getirdi.

Pacers'ın all-star oyuncusu Victor Oladipo 28 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistlik performansıyla "triple-double" yaparak galibiyetin mimarı oldu. Domantas Sabonis ise 19 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Cavaliers'ta all-star LeBron James 22 sayı, 7 asist ve 5 ribaunt, Jeff Green 13 sayı, oyuna sonradan girerek 8 dakika sahada kalan milli basketbolcu Cedi Osman ise 2 sayı ve 1 top çalmayla mücadele etti.