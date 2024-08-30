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Gündem MİT yakalayıp tekmeledi! Fransız PKK'lı yakalandı
Gündem

MİT yakalayıp tekmeledi! Fransız PKK'lı yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-08-30 14:10:00 - 2024-08-30 14:14:35
MİT yakalayıp tekmeledi! Fransız PKK'lı yakalandı

MİT ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Fransa yapılanmasında aktif faaliyet yürüten Fransa vatandaşı Denis Daniel Korkmaz'ı ortak operasyonla yakalayıp sınır dışı etti.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT tarafından uzun süredir takip edilen Korkmaz, Fransa'da terör örgütü PKK/KCK adına para toplama, örgüte adam kazandırma, insan ve malzeme aktarımı şeklinde illegal faaliyetler yürütüyordu.

MİT tarafından Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde olduğu tespit edilen Korkmaz, MİT ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığının ortak operasyonuyla yakalandı.

Terör örgütünün sözde Fransa yapılanmasında yer alan Korkmaz, işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edildi.

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