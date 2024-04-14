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Gündem MİT ve CIA temasa geçti! ABD'den Türkiye’ye arabuluculuk teklifi
Gündem

MİT ve CIA temasa geçti! ABD'den Türkiye’ye arabuluculuk teklifi

Yeniakit Publisher
2024-04-14 19:55:00 -
MİT ve CIA temasa geçti! ABD'den Türkiye’ye arabuluculuk teklifi

İran-İsrail gerilimine ilişkin MİT ve CIA arasında yapılan kritik görüşmede, ABD, Türkiye'nin arabuluculuk yapmasını istedi.

ABD'li mevkidaşı William Burns, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı bayramda arayarak, İran'ın İsrail'e yönelik saldırı iddiaları ilgili arabulucu olmasını istedi.

Türkiye'ye arabuluculuk teklifi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD'li mevkidaşı William Burns, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı bayramda arayarak, İran'ın İsrail'e yönelik saldırı iddiaları ilgili arabulucu olmasını istedi.

Kalın, görüşmede CIA Başkanı William Burns ile Gazze'de ateşkes müzakerelerine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde de bulundu. ABD'li mevkidaşı ile yaptığı görüşmenin akabinde Kalın'ın Hamas ile de bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

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