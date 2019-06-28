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MİT TIR'ları davasında karar çıktı

Yargıtay, 56 sanığında yargılandığı MİT TIR'larının durdurulması ilişkin davada kararını açıkladı.

28 Haziran 2019 Cuma 16:15
MİT TIR'ları davasında karar çıktı

Yargıtay, MİT TIR'larının durdurulması davasında, sanıklar Bağrıyanık, Celepoğlu, Karaca, Takçı, Şişman ve Çokay'ı 17 ile 22 yıl 6 ay arasında hapis cezalarına çarptırdı.

Yargıtay, MİT TIR'larının durdurulması davasında, eski Adana Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık'a 22 yıl 6 ay, eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nu 20 yıl, eski Adana Başsavcıvekili Ahmet Karaca'ya 18 yıl 9 ay, eski özel yetkili Adana Savcısı Aziz Takçı'ya 26 yıl, eski Adana Savcısı Özcan Şişman'ı 17 yıl 3 ay, eski Adana İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Özkan Çokay'a 20 yıl 5 ay cezası verdi.

Yargıtay, Adana ve Hatay'daki MİT TIR'larının durdurulması davasında, sanıkların eylemleri örgütsel talimatla gerçekleştirdiği sonucuna vardı.

Yargıtay, MİT TIR'larının durdurulması davasında sanıkların eylemlerinin, devletin gizli belgelerini temin ve açıklama suçunu oluşturduğuna hükmetti.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 16:15
  1. Hatay
  2. Adana
  3. MİT
  4. MİT Tırları

YORUM YAZ

  • bir garipbir garip1 sa önce
    Bu alcaklari vatan hayinlerini asmalari lagzimdi nebicim isbu bu alcaklariOkadar kolay temizleyemessiniz cunkuArkasin daChpHdp Iyi pkk Sadetvar bir debunlaraKapali ciplakdonsuz Sahtemuslimanlar var bunlar kolay temizlenecek seyler deyilAkpnin icin de birsuru vatan hayini varonlarla isbirligi yapan alcaklar
  • Osmanli KürdüOsmanli Kürdü1 sa önce
    vallaha az oldu ne yaziki üst düzey hainler ne hikmetse ucuz siyriliyor hakimi göz altinda tutmali bu hainlik müebett ister
  • billurbillur1 sa önce
    Bu kararla beraber zaten "bir grup sinirli gence" silah gönderdiğimizde netleşmiş oldu.
  • MilletMillet1 sa önce
    22 yıl çok az şu kadar indirim sonra dışarıda bu kahpenin döllerini mit gebertip suriyeye atmalı idi yada HUKUK BU DEYYUSLARA GÜN YÜZÜ GÖSTERMEMELİ.İHANETİN BEDELİ BU MU OLMALI. YAZIKLAR OLSUN HUKUK HALA FETÖ İTLERİNDEN TEMİZLENEMEDİ. ÇÜNKÜ AK PARTİ TEMİZLENEMEDİ

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