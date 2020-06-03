  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

MİT, terör örgütünün korkulu rüyası oldu

MİT ve TSK’nın Kandil'e düzenlediği başarılı nokta atışı operasyonlar, terör örgütü PKK’nın sözde üst düzey yöneticilerinin uykularını kaçırmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 09:43:00 -
MİT, terör örgütünün korkulu rüyası oldu

Terör örgütü sözde PKK Yürütme Komitesi Üyesi Murat Karayılan, her platformda MİT korkusunu anlatıyor. Bölge halkını 300-400 dolara satılmakla suçlayan eli kanlı katil, “MİT ajanları güneyde çok rahat hareket ediyor. Geçen yıl yönetimimizde olan heval Cemil Amed ve Demhat Agit, Süleymaniye'de katledildi. Yine Behdinan'da, Amediye'de de benzer olaylar yaşandı. Bazı ajanlar 300-400 dolar için arkadaşlarını ihbar ediyor. Türk devleti de arkadaşlarımızı katlediyor. Bu günahtır. Hem ulus hem din açısından. Maalesef toplumda kötü insanlar da var” ifadeleriyle Kürt halkını ajanlık yapmakla da suçladı.

Büyük çöküş başladı

Karayılan’ın açıklamalarını Akit’e değerlendiren emekli Albay Ersan Ergür, “Operasyonlarda bir tek sivilin dahi burnu kanamadı. Bölge insanı da bu terör ortamından bıkmış olacak ki teröristlerin yerlerini MİT’e bildiriyor. Halkın desteğini kaybeden örgüt yok olma sürecine girmiştir” dedi. Karayılan’ın, sözlerinden örgütün bitme noktasına geldiğinin anlaşıldığını kaydeden Güvenlik ve Terör Uzmanı Dr. İmbat Muğlu ise “PKK'ya yurt içinde de darbe üzerine darbe vurulmaktadır. Katılımlar da sıfırlanma seviyesinde. Büyük bir çöküş başladı” görüşünü aktardı.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı