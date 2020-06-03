MİT, terör örgütünün korkulu rüyası oldu

Terör örgütü sözde PKK Yürütme Komitesi Üyesi Murat Karayılan, her platformda MİT korkusunu anlatıyor. Bölge halkını 300-400 dolara satılmakla suçlayan eli kanlı katil, “MİT ajanları güneyde çok rahat hareket ediyor. Geçen yıl yönetimimizde olan heval Cemil Amed ve Demhat Agit, Süleymaniye'de katledildi. Yine Behdinan'da, Amediye'de de benzer olaylar yaşandı. Bazı ajanlar 300-400 dolar için arkadaşlarını ihbar ediyor. Türk devleti de arkadaşlarımızı katlediyor. Bu günahtır. Hem ulus hem din açısından. Maalesef toplumda kötü insanlar da var” ifadeleriyle Kürt halkını ajanlık yapmakla da suçladı.

Büyük çöküş başladı

Karayılan’ın açıklamalarını Akit’e değerlendiren emekli Albay Ersan Ergür, “Operasyonlarda bir tek sivilin dahi burnu kanamadı. Bölge insanı da bu terör ortamından bıkmış olacak ki teröristlerin yerlerini MİT’e bildiriyor. Halkın desteğini kaybeden örgüt yok olma sürecine girmiştir” dedi. Karayılan’ın, sözlerinden örgütün bitme noktasına geldiğinin anlaşıldığını kaydeden Güvenlik ve Terör Uzmanı Dr. İmbat Muğlu ise “PKK'ya yurt içinde de darbe üzerine darbe vurulmaktadır. Katılımlar da sıfırlanma seviyesinde. Büyük bir çöküş başladı” görüşünü aktardı.