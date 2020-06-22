’MİT kumpası’ davasında mahkeme heyeti, kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek hususların ortaya çıkması ihtimali dolayısıyla duruşmaların kapalı yapılmasına karar verdi.
’MİT kumpası’ davasında mahkeme heyeti, kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek hususların ortaya çıkması ihtimali dolayısıyla duruşmaların kapalı yapılmasına karar verdi.
’MİT kumpası’ davasında mahkeme heyeti, kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek hususların ortaya çıkması ihtimali dolayısıyla duruşmaların kapalı yapılmasına karar verdi.