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Gündem MiT Kamışlı'da hazine buldu! Torbalara doldurmaya devam...
Gündem

MiT Kamışlı'da hazine buldu! Torbalara doldurmaya devam...

Yeniakit Publisher
2023-12-30 11:51:00 -
MiT Kamışlı'da hazine buldu! Torbalara doldurmaya devam...

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Kamışlı'da teröristleri bir bir indirmeye devam ediyor. PKK'nın sözde sorumlusundan sonra PKK-YPG maliye yapılanması sözde sorumlularından 'Viyan' kod adlı Remziye Altığ’ı, Suriye Kamışlı’da düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.

MİT, hassas saha çalışmaları neticesinde Remziye Altığ’ın örgütün üst düzey kadrolarından aldığı talimatlar doğrultusunda Suriye’de faaliyetler yürüttüğünü tespit etti. MİT tarafından görevlendirilen özel ekip, 2016 öncesinde Türkiye’de örgütsel faaliyetler yürüttüğü ve Mersin’de PKK-KCK’nın gençlik yapılanması tarafından düzenlenen gösterileri organize eden terörist Remziye Altığ’ı yakın takibe aldı.

 

Daha sonra PKK-YPG’nin mali yapılanması içerisinde sözde sorumlu seviyede faaliyet göstermeye başlayan Altığ, Suriye’nin Kamışlı şehrinde düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Sözde Kamışlı sorumlusu da etkisiz hale getirilmişti

MİT, PKK/YPG'nin Suriye Kamışlı'daki sözde sorumlusu Eymen Coli'yi, Kamışlı'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

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Yorumlar

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Bir hain kafir karı Gazab-ı İlahi ile tanıştı. Geride gıt gıt gıdak diyemeyecek horozlar bıraktı. Şimdi Zebanilerin elinde yandım anam yandım feryadı içinde inim inim inliyor. Cehennem azabın şedid olsun. Nefesini kesenden Allah razı olsun.
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