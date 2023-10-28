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Gündem MİT, Ferhad Derik'in kellesini aldı
Gündem

MİT, Ferhad Derik'in kellesini aldı

Yeniakit Publisher
2023-10-28 09:32:00 -
MİT, Ferhad Derik'in kellesini aldı

Geçen yıl MİT'in operasyonundan yaralı kurtulan terör örgütü PKK/YPG'nin sözde yöneticisi terörist Ferhad Derik, bu kez Haseke yakınlarında etkisiz hale getirildi.

MİT, çatısını terör örgütünün oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'nin sözde komutanlarından Ferhad Derik'e, Haseke yakınlarında SİHA ile operasyon düzenledi. Terörist, MİT'in düzenlediği nokta atışla etkisiz hale getirildi. Derik, geçen yıl 12 Ekim'de aracına düzenlenen hava operasyonundan kurtulmuştu.

Terör örgütü PKK/KCK/YPG'nin üst düzey isimlerini hedef alan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin kuzeyinde başarılı bir operasyona daha imza attı.

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, MİT, YPG'nin uzantısı olan ABD destekli Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) sözde komutanı terörist Ferhat Derik'i takibe aldı. DSG kontrolündeki Derik'teki evinden çıkan terörist, MİT'in düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Terörist Ferhat Derik, 12 Ekim 2022'de aracına düzenlenen hava harekatından yaralı kurtulmuştu.

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Yorumlar

KÖKSAL

HAYVAN BİR SIÇRAR, İKİ SIÇRAR, SONRASI SARI TORBA... EN SEVDİĞİM RENK, SARI - SARI... ATEŞLERİ BBBOOOLLL OLSUN...

deniz HAN

abd nin israilin işbirlikçisi israil projesine çalışan arzı mevud projesinin köpekliğini pkk ypg yapmakta israil haritasına bakın arzı mevud projesine bu pkk ypg liler onların itleridir eeeee BİZZZZZ NE YAPACAĞIZ BU köpeklik yapanı mezopotamyaya gömeceğiz lannn sezaii fıratı kimler kirletiyormuş bu adamı yargılayın içeri yallah yahuuu körmüsünüz bu hdp yeşilsol cartcurt israilin uşaklığını yapmakta çocukları yurtdışında lüx içindeler görmez misiniz ??? pelvinnnn sende defol içeri yallahhhh hepsini kapatın içeri atın benim müslüman kürt kardeşlerim uyanın artık SİZLER SELAHADDİN EYYUBİNİN TORUNLARI BİZLER ALPARSLAN FATİH TORUNLARI TOPYEKÜN CİHANIN ÇOCUKLARIYIZ OYNANAN OYUNLARI GÖRÜN bak bakkk obaması trumpı gittiler ağlama duvarına gitsinler BİZ BİR OLURSAK İRİ OLURSAK ONLARI DAHA ÇOK AĞLATIRIZ YETER Kİ BİR OLALIM ahhhhhh ahhhhh BİR ZAMANLAR KRAL FAYSAL VARDI DİK DURDU LANNN SELMAN EFENDİ DEDEN GİBİ OLSANA DİK DURSANA yaaaaaaa MURSİ MISIRIN BAŞINDA OLSAYDI ODA DİK DURURDU İSRAİL PİÇİ BÖYLE KAHPELİKLER YAPAMAZDI demem odur ki pkk ypg israil piçidir hemde katıksız hımmmm abd binlerce tır silahı neden vermiştir çünkü büyük israil projesi için UYANIN ARTIK UYANINNNNNN GERÇEKLERİ GÖRÜN
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