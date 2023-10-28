MİT, Ferhad Derik'in kellesini aldı
Geçen yıl MİT'in operasyonundan yaralı kurtulan terör örgütü PKK/YPG'nin sözde yöneticisi terörist Ferhad Derik, bu kez Haseke yakınlarında etkisiz hale getirildi.
MİT, çatısını terör örgütünün oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'nin sözde komutanlarından Ferhad Derik'e, Haseke yakınlarında SİHA ile operasyon düzenledi. Terörist, MİT'in düzenlediği nokta atışla etkisiz hale getirildi. Derik, geçen yıl 12 Ekim'de aracına düzenlenen hava operasyonundan kurtulmuştu.
Terör örgütü PKK/KCK/YPG'nin üst düzey isimlerini hedef alan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin kuzeyinde başarılı bir operasyona daha imza attı.
Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, MİT, YPG'nin uzantısı olan ABD destekli Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) sözde komutanı terörist Ferhat Derik'i takibe aldı. DSG kontrolündeki Derik'teki evinden çıkan terörist, MİT'in düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
Terörist Ferhat Derik, 12 Ekim 2022'de aracına düzenlenen hava harekatından yaralı kurtulmuştu.