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Gündem MİT, ABD'nin eğittiği teröristi Suriye'de etkisiz hale getirdi
Gündem

MİT, ABD'nin eğittiği teröristi Suriye'de etkisiz hale getirdi

MİT'in Suriye'deki operasyonunda, terör örgütü PKK'nın sözde Cezire bölgesi sorumlusu Roj Habur kod adlı Ciwana Heso adlı terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 10:49:00 -
MİT, ABD'nin eğittiği teröristi Suriye'de etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca Suriye'nin kuzeyinde düzenleen operasyonda etkisiz hale getirilen PKK/YAT sözde Cezire bölge sorumlusu Raj Habur kod adlı terörist Ciwana Heso, özel askeri eğitimlerini Suriye'de bulunan ABD güçlerinden almıştı.

Geçmişte PKK/YPG'nin suikast eğitimlerini verdiği Dilovan akademisi kadın sorumlusu olarak faaliyet yürüten terörist, Türkiye'ye eylem gerçekleştirecek kadroları eğitiyordu. Terörist Heso'nun eğittiği örgüt mensupları, Barış Pınarı Harekatı Bölgesi ile Mardin, Şırnak hattında görevli güvenlik güçlerimize karşı taciz ve saldırıları gerçekleştiriyordu.

Faaliyetleri dolayısıyla MİT'in hedef listesine giren terörist, sızdırılan saha ajanları tarafından takibe alındı, uzun süre izlenen terörist en uygun zamanda gerçekleştirilen operasyon neticesi korumaları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

YAT, PKK'nın Suriye'deki özel güç birliği olarak faaliyet yürütüyor ve sınır hattındaki güvenlik güçlerimize sızma, pusu ve bunun gibi eylemleri organize ediyor.

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