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Kadın - Aile Misket köfte nasıl yapılır? | Misket köfte tarifi
Kadın - Aile

Misket köfte nasıl yapılır? | Misket köfte tarifi

Kolay misket köfte nasıl yapılır? | Mini mini leziz köfteler yapmak isteyenler misket köftenin tarifini merak ediyor. Peki, misket köfte nasıl yapılır? | Misket köfte için hangi malzemeler gerekli| Misket köfte tam ölçülü tarif.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 12:07:00 -
Misket köfte nasıl yapılır? | Misket köfte tarifi

Çocuklarınızın gözlerini ve damaklarını şenlendirecek bir tarif arıyorsanız; misket köfteyi deneyebilirsiniz. Misket köftenin yanına sebze çorbası, makarna ve patates kızartması hazırlayabilirsiniz. Peki, misket köfte nasıl yapılıyor?

Misket köfte tarifi

Malzemeler:

  • 250 gram kıyma
  • 1 adet soğan
  • 2 yemek kaşığı galeta unu
  • 1 adet yumurta
  • Maydanoz
  • Kekik
  • Kimyon
  • Karabiber
  • Tuz

Misket köfte nasıl yapılır?

Makarna veya pilavla birlikte servis edebileceğiniz misket köfteyi hazırlamak son derece kolay. Bu leziz yemeğin yanında patates kızartması hazırlamayı da ihmal etmeyin.

Derin bir yoğurma kabının içerisine kıyma, rendelediğiniz soğan, birkaç sap maydanoz, galeta unu, yumurta ve baharatları alın.

Köfteyi güzelce yoğurun.

Harçtan küçük parçalar koparın ve yuvarlayın.

Kızgın yağda köftelerinizi pişirin. Arzu ederseniz köftelerin üzerine domates sosu gezdirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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