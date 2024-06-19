Mısırlılar Arap mı yoksa?

İşte o yazı...

Nil nehri, 2830 metreküp su debisi ve 6650 km uzunluğu ile dünyanın en uzun ikinci nehri olarak Afrika'nın hayat damarıdır. Burundi'deki Doğu Afrika Göller Bölgesi'nden doğan nehir, kuzeye doğru akarak Kahire yakınlarında "Nil Deltası"nı oluşturur ve nihayet Akdeniz'e dökülür. Yolculuğu boyunca Mısır’a bereket getiren Nil, 100 milyonu aşkın insana refah sağlar. Biz de İskenderiye’den Aswan’a doğru güneye ilerleyerek bu kadim nehrin izini sürdük.

Bu yazımızda, Yukarı (güney) Mısır’daki keşiflerimize değineceğiz. Mısır, eski uygarlıkların mirası ve gizemleri ile dolu bir ülkedir. Mısır ismi, Arapça Mim, Sad ve Ra harflerinden oluşur. Mısır halkı kendi ülkelerine “Mısr” der. Bu kelime, meşakkat (Mim), sabır (Sad) ve refah (Ra) anlamlarını içerir. Mısr kelimesi, tarihsel olarak ülkenin üç ana dönemini simgeler: eziyet, sabır ve refah.

Ancak "Mısr" kelimesinin Arapça'da "büyük, geniş düzlük" anlamına geldiği ve bu ismin Müslüman Arapların fetihten sonra kullandığı bir isim olduğu belirtilmelidir. Batı dillerinde ise firavunların Kopt ırkına mensubiyetlerinden dolayı “Agypt” gibi isimlerle anılır. Bu adlandırmanın Türkçedeki mısır bitkisi ile bir ilgisi yoktur.

Mısır'da Kimlik ve Etnik Tartışmalar

Mısır, tarih boyunca pek çok millet ve hanedanlık tarafından yönetilmiştir. Bu nedenle, modern Mısırlılar kendilerini hangi kültürel ve etnik köklere dayandırdıkları konusunda çeşitli görüşlere sahiptirler. Örneğin, Mısır gezimiz sırasında rehberimize bu konuda sorular sorduk. Rehberimiz Dalya Hanım, "Mısırlıyım, Arap değilim," diyerek kimlik anlayışını net bir şekilde ifade etti. Dalya Hanım’ın annesi Türk olup, kendisi iyi derecede Türkçe konuşmaktadır.

Bu konu, Mısır’da geniş çaplı tartışmalara neden olmaktadır. Örneğin, ünlü soru/cevap platformu Quora'da “Etnik kimlik açısından Mısırlılar kendilerini Arap mı görüyorlar, yoksa Mısırlılar mı?” sorusuna çok sayıda yanıt verilmiştir. Bu yanıtlar, Mısırlıların kimliklerini nasıl algıladıklarına dair çeşitli perspektifler sunmaktadır. Kimi Mısırlılar kendilerini Arap olarak görürken, kimileri ise köklü Mısır uygarlığına dayanan bir kimlik benimsemektedir.

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Sonuç

Mısır, gezmekle ve anlatmakla bitmeyen bir ülkedir. Eski Mısır'ın gizemleri ve kültürel mirası, modern Mısırlıların kimlik tartışmaları ile birleşerek bu ülkeyi daha da ilgi çekici kılmaktadır. Mısır'ın tarihi, kültürel ve etnik çeşitliliği, ülkenin bugününü ve geleceğini şekillendiren önemli unsurlardır. Bu nedenle, Mısır’ı anlamak için geçmişten günümüze uzanan bu derinlikli yapıyı incelemek gerekmektedir.