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Mısırlı rahipten Sisi güzellemesi

Mısır'da darbe ile yönetime gelen Sisi'ye karşı son zamanlarda protesto gösterilerinin artması nedeniyle ülkedeki ünlü rahiplerden olan Makari Younan, "Sisi'ye karşı gelenin Tanrı'ya karşı geldiğini" söyledi.

06 Ekim 2019 Pazar 18:48
Mısırlı rahipten Sisi güzellemesi

Mısır'da darbe ile yönetimi ele geçiren Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi'ye son zamanlarda protestoların dozu artarak devam ediyor.

Sisi'ye karşı devam eden protestolara karşı Mısır'ın en ülü rahiplerinden Makari Younan'dan ilginç bir savunma geldi. Rahip Younan, Sisi'nin cennetten geldiğini ve buna karşı protesto edenlerin cehenneme gideceğini söyledi. Younan'ın sözleri tepki ile karşılandı.

Makari Younan, Sisi'nin Cumhurbaşkanlığına bir pozisyon, para ya da zenginlik umuduyla gelmediğini söyleyerek “Sisi'nin cennetten geldiğini söyledim ve sözlerimi yazılı olarak onaylıyorum” dedi.

Younan Sisi için, “Bir gösteriye çıktığımda kime karşıyım ve kime karşıyım?” diyerek Sisi'ye direnenler Allah'ın düzenine direniyor, Allah'ın emrine direnir. " dedi.

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 18:48
  1. mısır
  2. sisi
  3. Makari Younan
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