Mısırlı rahipten Sisi güzellemesi

Mısır'da darbe ile yönetimi ele geçiren Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi'ye son zamanlarda protestoların dozu artarak devam ediyor.

Sisi'ye karşı devam eden protestolara karşı Mısır'ın en ülü rahiplerinden Makari Younan'dan ilginç bir savunma geldi. Rahip Younan, Sisi'nin cennetten geldiğini ve buna karşı protesto edenlerin cehenneme gideceğini söyledi. Younan'ın sözleri tepki ile karşılandı.

Makari Younan, Sisi'nin Cumhurbaşkanlığına bir pozisyon, para ya da zenginlik umuduyla gelmediğini söyleyerek “Sisi'nin cennetten geldiğini söyledim ve sözlerimi yazılı olarak onaylıyorum” dedi.

Younan Sisi için, “Bir gösteriye çıktığımda kime karşıyım ve kime karşıyım?” diyerek Sisi'ye direnenler Allah'ın düzenine direniyor, Allah'ın emrine direnir. " dedi.