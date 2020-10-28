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Aktüel Mısırlı eski hakimi gasbeden 4 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Mısırlı eski hakimi gasbeden 4 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 10:48:04 -
Mısırlı eski hakimi gasbeden 4 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yaşayan Mısırlı eski hakim Walied Muhamad R'yi (47) darbederek zorla 90 bin dolarlık senet imzalattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Polise 25 Ekim'de şikayette bulunan Mısırlı Walied Muhamad R., 22 Haziran'da önceden birlikte ticaret yaptıkları Mısırlı arkadaşı Ayman El Sayed S'nin (37) kendisini konuşmak için Taksim'e çağırdığını anlattı.

Walied Muhamad R. buluşma noktasına gittiğinde Ayman El Sayed S'nin yanında 4 kişi daha olduğunu, Ayman El Sayed S. ile aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktığını, tartışma sonucu 4 kişiden birinin kendisini polis olarak tanıtıp bir araca bindirdiğini anlattı.

Mısırlı arkadaşı Ayman El Sayed S'nin de aralarında bulunduğu 5 kişinin, Yalova-Bursa istikametinde giden aracın içinde kendisini uzun süre darbedip eziyet çektirdiğini, zorla 90 bin dolarlık senet imzalattıklarını ve üzerinde bulunan 5 bin dolar, 1000 lira ve pasaportunu gasbettiğini anlattı.

Mısırlı eski hakim Walied Muhamad R. şüphelilerin kendisini gece saatlerinde Bağcılar'da bir parka bıraktığını, korkudan şikayet edemediğini anlattı.

Walied Muhamad R.'nin, aynı şüphelilerin 24 Ekim'de tekrar evine gelip imzalattığı senedi tahsil etmek isteyince şüphelileri oyalayıp durumu polise bildirdiği öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine çalışma başlattı.

Polis, Bağcılar, Esenyurt ve Üsküdar'da adreslerine düzenlediği baskınla şüpheli Abdullah G., Nezir D., Avni Anıl Y. ve Ali Alper S'yi yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 90 bin dolarlık senet ile 2 sahte polis kimliği ele geçirildi.

Polisin firari Mısır uyruklu şüpheli Ayman El Sayed S'yi yakalama çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli nitelikli yağma ve kişi hürriyetini yoksun bırakma suçundan tutuklandı.

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